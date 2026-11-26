Cinque minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Vicenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia in seguito all’aggressione avvenuta nella tarda serata di sabato 21 novembre in viale San Lazzaro, a Vicenza. Tra i giovani denunciati figurano anche i due ragazzi inizialmente aggrediti.

L’incontro al centro commerciale e l’aggressione

Secondo quanto ricostruito dai militari, la vicenda avrebbe avuto origine all’interno del centro commerciale Palladio, dove due ragazzi avevano casualmente incrociato un gruppo di coetanei, che li avrebbe successivamente seguiti a bordo di un autobus urbano.

Una volta scesi dal mezzo pubblico, nei pressi di una fermata di viale San Lazzaro, i due minorenni sarebbero stati raggiunti, circondati e aggrediti fisicamente da un gruppo composto da circa sette giovani.

Durante la colluttazione, uno dei componenti del gruppo avrebbe estratto dalla tasca un tirapugni, indossandolo e minacciando ulteriormente i due ragazzi. Questi ultimi erano riusciti a sottrarsi all’aggressione rifugiandosi all’interno di un vicino esercizio commerciale, mentre il gruppo si era rapidamente dileguato.

Uno dei due giovani aveva riportato lievi escoriazioni a una mano, mentre l’altro era rimasto illeso.

Le indagini e le cinque denunce

Sul posto erano immediatamente intervenuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vicenza, che avevano raccolto i primi elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

Le successive indagini, affidate ai Carabinieri della locale Stazione, hanno consentito, anche attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, di ricostruire la dinamica dell’episodio e verificare le condotte dei singoli partecipanti.

In breve tempo sono stati identificati e denunciati cinque minorenni coinvolti nella vicenda, compresi i due inizialmente aggrediti. A uno dei ragazzi è stato contestato anche il porto abusivo di armi, in relazione all’utilizzo del tirapugni.

Violenza giovanile, attenzione sui luoghi di aggregazione

L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza giovanile condotte dall’Arma dei Carabinieri nel territorio vicentino.

La Compagnia di Vicenza mantiene alta l’attenzione sui luoghi di aggregazione frequentati dai giovani, attraverso specifici servizi di controllo del territorio e attività investigative finalizzate a individuare tempestivamente i responsabili di episodi di illegalità, prevenire nuove aggressioni e contrastare il consolidarsi di dinamiche di violenza di gruppo.

Per i minorenni denunciati resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza irrevocabile di condanna.