Quarantatré sindaci della provincia di Vicenza, appartenenti a schieramenti politici diversi e in rappresentanza di oltre 441mila cittadini, chiedono a Governo e Parlamento di intervenire sulla legge di bilancio 2027 per garantire ai Comuni le risorse necessarie a mantenere i servizi essenziali. A promuovere l’iniziativa è il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, capofila di un gruppo di amministratori che rappresenta oltre il 51% della popolazione provinciale e comprende otto Comuni con più di 15mila abitanti.

Il documento sarà consegnato ai presidenti Gaetano Manfredi e Mario Conte in occasione dell’Assemblea nazionale ANCI in corso a Verona, affinché le richieste degli amministratori vicentini trovino spazio nel confronto tra l’associazione dei Comuni italiani e il Governo sulla manovra finanziaria.

L’allarme sui bilanci comunali: 2,2 miliardi in meno

L’iniziativa si inserisce in un momento particolarmente delicato per gli enti locali. Nei giorni scorsi una delegazione di ANCI e UPI è stata ricevuta a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale sono state sottoposte le criticità finanziarie delle amministrazioni territoriali.

Anche il presidente nazionale dell’ANCI, Gaetano Manfredi, nella relazione di apertura dell’Assemblea di Verona, ha richiamato l’attenzione sulla tenuta dei bilanci comunali e sulla necessità di assicurare risorse adeguate alle funzioni svolte dagli enti locali.

A gravare sui conti sono soprattutto l’aumento dei costi energetici, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e la crescente domanda di assistenza da parte delle famiglie. Secondo una stima dell’ANCI riportata nel documento sottoscritto dai sindaci vicentini, il peggioramento del saldo di parte corrente dei Comuni italiani ammonta a circa 2,2 miliardi di euro nel triennio 2026-2028.

Il rischio di costruire nuove strutture senza avere i soldi per gestirle

Tra le principali preoccupazioni degli amministratori figura anche la sostenibilità delle opere finanziate attraverso il PNRR, la cui gestione richiederà risorse negli anni successivi alla realizzazione.

«I Comuni sono il primo punto di riferimento per le persone e le famiglie. Quando una famiglia ha bisogno di assistenza o un alunno con disabilità ha diritto a un sostegno per partecipare alla vita scolastica, il Comune deve poter dare una risposta», sottolinea Giampi Michelusi, sindaco di Thiene e promotore dell’appello.

«E non possiamo pensare che gli investimenti realizzati, anche grazie al PNRR, si esauriscano nel momento in cui le opere vengono inaugurate: per aprire un asilo nido servono risorse per costruirlo, ma per accogliere i bambini ogni giorno servono educatori e fondi per farlo funzionare».

Le richieste dei 43 sindaci al Governo

Il documento individua una serie di interventi ritenuti indispensabili per garantire la sostenibilità dei bilanci comunali e la continuità dei servizi:

Trasferimenti stabili destinati alla spesa corrente.

Coperture finanziarie adeguate per i servizi obbligatori, in particolare per la tutela dei minori, l’assistenza alle persone fragili e l’inclusione scolastica.

Istituzione di un fondo stabile per sostenere i costi energetici.

Risorse certe per la gestione degli asili nido e delle opere realizzate attraverso il PNRR.

Copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale.

Continuità dei finanziamenti destinati agli investimenti comunali.

L’obiettivo è evitare che le crescenti responsabilità attribuite agli enti locali non siano accompagnate da disponibilità economiche sufficienti, con possibili ricadute sulla qualità e sulla continuità dei servizi offerti alla popolazione.

Un fronte trasversale, oltre le appartenenze politiche

«Non è un appello di una parte politica, né di un singolo Comune. È la voce di 43 sindaci che, pur con idee e percorsi diversi, condividono una preoccupazione e una richiesta: mettere i Comuni nelle condizioni di continuare a garantire servizi essenziali. Abbiamo voluto costruire un documento trasversale, perché questa è una questione che riguarda tutti i cittadini, non le appartenenze politiche», prosegue Michelusi.

L’iniziativa intende rafforzare il lavoro dell’ANCI e portare direttamente al tavolo del confronto nazionale le esigenze delle comunità vicentine.

«Lo consegneremo ai presidenti Manfredi e Conte in occasione dell’Assemblea ANCI, chiedendo che le nostre richieste possano contribuire al confronto che l’associazione sta portando avanti in questi giorni con il Governo sulla manovra. Crediamo sia importante sostenere questo lavoro e far sentire, insieme, la voce dei sindaci e delle comunità che rappresentiamo. La tenuta dei conti comunali non è una questione astratta: significa poter garantire un servizio, sostenere una famiglia, accompagnare una persona fragile. È da lì che passa la credibilità delle istituzioni nei confronti delle comunità», conclude il sindaco di Thiene.

I 43 Comuni vicentini che hanno sottoscritto l’appello

Thiene, Albettone, Arcugnano, Arzignano, Breganze, Brogliano, Caltrano, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Carrè, Cassola, Castegnero Nanto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Orgiano, Pianezze, Piovene Rocchette, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Rotzo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Schio, Solagna, Torri di Quartesolo, Val Liona, Valbrenta, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Vicenza, Villaga, Zovencedo e Zugliano.