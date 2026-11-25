Il comitato «Albera – La città nuova Vicenza 2030» è tornato questa mattina nella sede dell’Svt in via Milano, a Vicenza, dopo una prima visita il 9 novembre, per fare il punto sulla linea 5 dei bus. Al centro la decisione di trasferire il capolinea in via Vespucci, al Villaggio del Sole, che secondo il comitato va riconsiderata.

La visita fa seguito alle parole pronunciate ieri in Consiglio comunale dall’assessore Spiller. Il comitato ha poi incontrato il dirigente del comando della polizia locale, in via Soccorso Soccorsetto, a cui ha lasciato copia della lettera inviata al Comune e riferito le dichiarazioni dell’assessore. Dalla polizia locale, spiega il portavoce Rolando Donadello, hanno risposto che «vedranno come fare».

Dopo la risposta di Spiller, il comitato ha avviato una raccolta firme al Villaggio del Sole.