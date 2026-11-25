Venezia, 25 novembre 2026 – Il Servizio Meteorologico regionale comunica che tra il pomeriggio e la sera di oggi, mercoledì 25 novembre, e la prima parte di domani, giovedì 26 novembre, il Veneto sarà interessato da precipitazioni diffuse, da moderate a tratti forti. I fenomeni saranno più intensi nella notte e nelle prime ore di giovedì, soprattutto sulle zone montane e pedemontane e sulla pianura nord-orientale, con quantitativi localmente abbondanti. Sono previste nevicate anche consistenti, con quota neve indicativamente oltre i 1.000 metri sulle Dolomiti e tra i 1.000 e i 1.300 metri sulle Prealpi.In considerazione degli scenari previsti, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso oggi un bollettino di allerta gialla (fase di attenzione) per domani, giovedì 26 novembre, per possibili fenomeni valanghivi localizzati sui passi dolomitici e lungo la viabilità in quota delle Prealpi.