Nel 2025 i Centri antiviolenza del Veneto hanno accompagnato 4.295 donne in un percorso di uscita dalla violenza, il 13,6% in più rispetto al 2024. È il numero più alto di percorsi avviati dal 2019. I dati sono della Regione, diffusi alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Tra le donne seguite, 1.293 (il 30,1%) hanno cittadinanza straniera e 2.901 (il 67,5%) hanno figli. Nelle Case rifugio sono state accolte 251 donne con 275 figli, contro le 238 donne e i 249 figli del 2024. Delle 163 donne uscite dalle Case rifugio nell’anno, il 32,8% ha concluso il percorso di uscita dalla violenza e il 12,8% è tornato dal maltrattante. Per quasi la metà (46,7%) la destinazione è stata una casa propria o di familiari, parenti e amici, per il 18,2% un alloggio messo a disposizione dal centro o dalla rete territoriale, mentre il 32,8% ha avuto bisogno di un’altra struttura residenziale.

I centri hanno gestito 6.386 contatti, nel 33,3% dei casi per la prima volta. Le donne che si sono rivolte ai centri sono state 4.577 (-3,9% rispetto al 2024), pari a 20,7 ogni 10.000 donne dai 14 anni in su.

Nel 2026 la rete regionale si è rafforzata: oggi conta 25 Centri antiviolenza, 39 sportelli territoriali (quattro nelle università), 43 Case rifugio e 10 Centri per uomini autori di violenza. «Contrastare la violenza significa intervenire prima che si manifesti, educare al rispetto e alla parità, sostenere chi trova il coraggio di chiedere aiuto», ha commentato il presidente della Regione Alberto Stefani.