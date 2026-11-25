Vicenza, 25 novembre 2026 –Confagricoltura Vicenza aderisce all’iniziativa “Clementine contro la violenza”, promossa da Confagricoltura e Confagricoltura Donna in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Nei giorni a ridosso del 25 novembre, le clementine offerte dalle aziende associate a Confagricoltura e Confagricoltura Donna saranno distribuite in numerose città italiane. Nella sede di Confagricoltura Vicenza, in via Vecchia Ferriera 5 a Vicenza, sarà possibile acquistare le clementine, fino a esaurimento scorte, il cui ricavato sarà devoluto ai centri antiviolenza dei territori del Veneto, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Umbria.

L’iniziativa, inserita nella campagna delle Nazioni Unite “Orange the World”, nasce nel 2013 dopo il femminicidio della giovane Fabiana Luzzi, uccisa in un agrumeto di Corigliano Calabro. Da quella tragedia, Confagricoltura Donna ha tratto un impegno che prosegue ancora oggi: contrastare la violenza di genere sostenendo i centri antiviolenza e promuovendo autonomia, inclusione sociale e indipendenza economica come strumenti fondamentali di rinascita e di riscatto.

“Confagricoltura Donna è in prima linea per valorizzare il ruolo delle agricoltrici nell’economia, nel lavoro e nella società, incentivando l’inclusività e contrastando ogni forma di discriminazione – dichiara Chiara Dossi, presidente regionale di Confagricoltura Donna -. La sensibilizzazione sul tema della violenza di genere passa, infatti, anche attraverso la riduzione del gender gap e la costruzione di una società più equa, obiettivo che richiede l’impegno condiviso di istituzioni, imprese e cittadini”.–