Quattordici verbali e circa 2.500 euro di sanzioni: è il bilancio del controllo della polizia locale al mercato turistico di piazzale Roma, a Venezia. Gli agenti del Nucleo attività produttive hanno trovato irregolarità negli impianti elettrici e nell’uso degli spazi pubblici.

Secondo il Comune, in tutti i chioschi controllati c’erano cavi posati in modo precario e prese multiple collegate «a cascata» sotto le tende: dieci le violazioni contestate. Altri quattro verbali riguardano l’occupazione abusiva di suolo, con merce accatastata sui muretti e attorno ai chioschi.

«Non possiamo tollerare situazioni di degrado né comportamenti che mettono a rischio l’incolumità delle persone», ha dichiarato la vicesindaco con delega alla Sicurezza Francesca Zaccariotto. I controlli proseguiranno.