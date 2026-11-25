Nel distretto di Nebbi, nel nord dell’Uganda, 300.000 persone fanno riferimento a due soli ospedali. Uno è il St. Luke di Angal, dove ogni anno nascono circa 3.000 bambini e dove ora un nuovo magazzino farmaceutico garantisce scorte più stabili e una gestione più efficiente dei farmaci, a beneficio di oltre 50.000 pazienti l’anno. Il progetto, promosso dall’Amici di Angal e cofinanziato dalla Regione Veneto, ha visto anche un ruolo di primo piano dell’ULSS 8 Berica.

A seguire le attività è stato infatti il dott. Vinicio Manfrin, direttore dell’U.O.C. Malattie Infettive dell’Ospedale San Bortolo, che proprio ad Angal ha lavorato per quattro anni. Con il San Bortolo ha individuato gli ambiti di collaborazione e sono state verificate al St. Luke le procedure di gestione logistica e farmaceutica: acquisto, stoccaggio, distribuzione e monitoraggio delle scorte.

Nei giorni scorsi è tornato sul posto con la dott.ssa Anna Erbogasto, specialista in malattie infettive, per verificare che la struttura da poco ultimata sia efficiente e redigere la relazione di chiusura del progetto.

«La verifica in loco – racconta il dott. Manfrin – ci ha confermato che la nuova farmacia funziona: le scorte non si esauriscono più come prima, si perdono meno farmaci scaduti e la logistica è migliorata in modo evidente. Grazie al cofinanziamento della Regione Veneto e al sostegno dell’Associazione Amici di Angal abbiamo visto prendere forma una struttura nuova, pensata per durare.»

I vecchi spazi erano congestionati e non rispettavano le linee guida per lo stoccaggio dei farmaci. Da qui l’idea di realizzare una struttura completamente nuova: i lavori sono durati otto mesi, con la demolizione di edifici preesistenti e la bonifica di alcune aree. La nuova farmacia occupa circa 220 metri quadrati in quattro ambienti comunicanti, con scaffalature professionali, frigoriferi a temperatura controllata, sottotetto ventilato e impianto di ventilazione. La gestione è informatizzata, grazie a un programma del Ministero della Sanità ugandese che consente di controllare le scorte, inviare gli ordini e trasmettere i dati di consumo agli uffici ministeriali, contribuendo alla raccolta dati nazionale.

Il tutto con un investimento complessivo è stato di 81.280 euro, sostenuto per 33.731 euro dalla Regione Veneto, per 45.104 euro dall’Associazione Amici di Angal OdV e per 2.445 euro dall’ospedale St. Luke stesso.

«Questo progetto – commenta il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Peter Assembergs – dimostra che la la nostra Azienda socio-sanitaria può essere di aiuto aiutare anche molto lontano dai propri confini, mettendo a disposizione organizzazione, metodo e professionalità. Ma va sottolineato che questo risultato è frutto di un lavoro condiviso con il St. Luke e con il suo staff, che ogni giorno garantisce le cure con pochissime risorse. Siamo orgogliosi del lavoro svolto in Uganda del dott. Manfrin e dei colleghi del San Bortolo che hanno seguito il progetto con competenza e passione, e ringraziamo la Regione Veneto e Amici di Angal per aver reso possibile questo risultato.»

Il contesto

Il St. Luke Hospital, nato da una missione comboniana e di proprietà della Diocesi di Nebbi, sorge nella regione del West Nile, in un’area rurale e povera. Ha 220 posti letto, serve circa 150mila persone e garantisce cure di base a tutti. Ogni anno visita 23.000 pazienti ambulatoriali ed esegue circa 2.000 interventi chirurgici, e metà dei parti avviene con cesareo. Vi lavorano quasi 170 operatori africani, tra cui 5 medici, nei reparti di Maternità, Chirurgia, Pediatria, Radiologia, Fisioterapia, ambulatori di assistenza prenatale e clinica AIDS.

La sua gestione costa circa un milione di euro l’anno e le entrate locali ne coprono appena un quarto: il resto dipende da sostegni esterni.

L’Uganda, paese dell’Africa orientale con 51,4 milioni di abitanti, occupa il 157° posto su 193 nell’indice di sviluppo umano e più di metà della popolazione vive in povertà. Il sistema sanitario soffre di cronico sottofinanziamento e di profonde disuguaglianze di accesso: la spesa pubblica è di circa 6,8 dollari pro capite e c’è un medico ogni 25.000 abitanti, contro la proporzione di 1 ogni 1.000 raccomandata dall’OMS. Le strutture pubbliche, concentrate nelle città, soffrono di carenze nella fornitura di farmaci e attrezzature, mentre la sanità privata, in espansione, resta inaccessibile ai più poveri. L’aspettativa di vita è in crescita e la mortalità materna in calo, ma il 23,5% dei bambini sotto i cinque anni presenta ancora segni di malnutrizione cronica e le aree rurali restano sottoservite.

È in questo contesto che gli specialisti dell’ULSS 8 Berica continueranno a offrire il proprio contributo: «Dopo essere stati per così dire “garanti” tecnici del progetto, ora intendiamo restare al fianco dell’ospedale ugandese con le nostre competenze – aggiunge il dott. Manfrin -. Insieme al dott. Tugume Bernard, CEO del St. Luke, e al suo staff vogliamo lavorare su un uso più appropriato degli antibiotici e su un laboratorio di microbiologia, mettendo a disposizione su base volontaria le nostre conoscenze e il nostro tempo.»

Il tutto con un ruolo fondamentale anche dell’Amici di Angal ODV, nata per volere del vicentino dott. Mario Marsiaj, uno dei medici italiani che dalla fine degli anni ‘50, inviati da Medici con l’Africa CUAMM, hanno operato nell’ospedale St. Luke: «L’ospedale St. Luke di Angal – commenta Pierfrancesco Marsiaj, Presidente di Amici di Angal ODV – è un punto di riferimento per oltre 300.000 persone in una regione con scarse risorse sanitarie. Il nostro obiettivo è garantire cure mediche di qualità, indipendentemente dalle condizioni economiche dei pazienti. Con la nuova farmacia è migliorata la gestione dei farmaci, riducendo sprechi e stock-out. Il supporto della comunità e dei nostri partner internazionali è fondamentale per rendere sostenibile questo progetto. Crediamo che l’accesso alla salute sia un diritto, non un privilegio»