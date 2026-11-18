Nuovo importante riconoscimento internazionale per l’Ospedale San Bortolo di Vicenza: il reparto di Medicina Interna diretta dal dott. Albero Mazza ha infatti ottenuto dalla European Society of Hypertension (ESH) la certificazione di Centro di Eccellenza Europeo per l’Ipertensione Arteriosa.

Dietro a questo risultato vi l’impegno per la presa in carico il più possibile efficace e appropriata di quella che è la patologia cronica più diffusa in Italia e Veneto, che riguarda circa il 35% della popolazione, con il più alto impatto socioeconomico e assistenziale, nonché prima causa di mortalità per ictus e infarto. Definita un “killer silenzioso”, perché un paziente su tre non sa di averla, perché i primi segnali, come vertigini, stanchezza inattesa e palpitazioni, sono lievi e spesso passano inosservati: eppure l’ipertensione colpisce circa una persona su due tra i 55 e i 75 anni e la sua incidenza aumenta ulteriormente dopo i 75.

Ottenere l’accreditamento ESH significa rispondere ai più rigorosi criteri per quanto riguarda l’attività clinica svolta dal reparto, ma anche la produzione costante di ricerca scientifica pubblicata su riviste internazionali e un impegno per l’aggiornamento continuo mediante la partecipazione ai congressi ed, infine, la presenza di specialisti certificati (come appunto il dott. Mazza, che è titolare della qualifica internazionale di ESH Hypertension Specialist).

«Questo riconoscimento internazionale conferma la qualità dei professionisti del San Bortolo e il valore di un’organizzazione che sa far lavorare insieme più reparti attorno al paziente. – commenta il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Peter Assembergs – Avere a Vicenza un Centro di Eccellenza per una patologia così diffusa significa offrire ai cittadini risposte di alto livello vicino a casa, senza doverle cercare altrove. Ringrazio il dott. Mazza e tutta l’équipe per il lavoro svolto e per l’impegno a mantenere questo livello negli anni a venire.»

«Questo riconoscimento è importante – commenta il dott. Alberto Mazza, direttore UOC di Medicina Interna dell’ospedale di Vicenza – perché dimostra ai pazienti che possono rivolgersi con la massima fiducia al nostro centro, trovando al San Bortolo la garanzia di una presa in carico completa, uscendo dall’ospedale con la patologia finalmente gestita o curata in modo definitivo. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra corale, per il quale vorrei ricordare l’importante contributo delle dott.sse Giulia Balbi, Katia Mattiello.

Il Centro per la Lotta e la Cura dell’Ipertensione dell’ospedale di Vicenza garantisce un percorso diagnostico di primo e secondo livello completamente autonomo: dal monitoraggio pressorio nelle 24 ore alla diagnostica ecocolordoppler vascolare integrata, che studia carotidi, arterie renali, aorta addominali e cuore. Il tutto grazie anche alla sinergia in essere tra il reparto di Medicina Generale e la Radiologia Interventistica, per l’esecuzione delle tomografie computerizzate avanzate e le procedure endovascolari; la Medicina Nucleare, per lo studio dei tumori endocrini e dei feocromocitomi; e ancora con la Nefrologia che si avvale di un ambulatorio per l’ipertensione, l’Endocrinologia, la Cardiologia e il Pronto Soccorso, per la gestione tempestiva delle urgenze e delle crisi ipertensive. Una rete che si sta estendendo anche alla Pediatria, con percorsi in via di sviluppo per intercettare e seguire nel tempo bambini e adolescenti con obesità e forme precoci di ipertensione.

La Medicina interna del San Bortolo è inoltre specializzata nella presa in carico dell’ipertensione resistente, ossia di quei pazienti che non raggiungono i valori target nonostante l’assunzione di diversi farmaci, e delle forme secondarie ed endocrine, la cui individuazione e cura mirata può portare alla guarigione definitiva. «Ne è un esempio – ricorda il dott. Mazza – il caso di una donna di 46 anni con ipertensione e una perdita di potassio che la esponeva a un elevato rischio di aritmie cardiache, che è stata operata dai colleghi chirurghi con una procedura di surrenectomia per un adenoma benigno che produceva aldosterone in eccesso. Una donna di 72 anni, invece, che da anni soffriva di una grave patologia endocrina da eccesso di cortisolo (Morbo di Cushing) senza che ne fosse stata individuata la causa, è guarita dopo un intervento di surrenectomia. Entrambi gli interventi hanno eliminato la causa della malattia, portando ad un netto miglioramento del controllo dell’ipertensione e della riduzione del numero dei farmaci. Nei casi di ipertensione refrattaria intrattabile, l’èquipe ricorre inoltre a procedure interventistiche d’avanguardia come la denervazione renale, una tecnica mini-invasiva mirata ad ablare i vasi nervosi simpatici all’interno delle arterie renali per ridurre la pressione, e il campionamento venoso surrenalico, condotte in stretta collaborazione con la Cardiologia Interventistica».