SALUTE e SANITÀ
4 Novembre 2026 - 17.32

Carrè e Marano: da lunedì 2 nuovi pediatri in servizio

Nicoletta Ugolini
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Entreranno in servizio lunedì 9 novembre due nuovi pediatri di libera scelta nell’Alto Vicentino: si tratta della dott.ssa Silvia Sabia, con ambulatorio a Carrè, e della dott.ssa Marika Nacci, che avrà sede con il suo studio a Marano Vicentino.

Sostituiscono rispettivamente la dott.ssa Monica Perin e la dott.ssa Sonia Camposilvan, che avevano cessato l’attività alla fine di settembre, con conseguente temporanea ridistribuzione dei loro assistiti tra gli altri pediatri presenti nel territorio. L’Azienda socio-sanitaria ha già provveduto a inviare alle famiglie comunicazione tramite sms per segnalare la disponibilità delle nuove pediatre.

Con il loro arrivo, l’ULSS 7 Pedemontana ripristina il pieno organico per quanto riguarda la dotazione di pediatri di libera scelta nell’Alto Vicentino e lo fa con tre mesi di anticipo rispetto ai piani iniziali: l’arrivo del nuovo pediatra a Marano Vicentino era infatti inizialmente previsto dal mese di febbraio.

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