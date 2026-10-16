Casi di Dengue, Ulss7: “Nessun ulteriore contagio”







Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 7 Pedemontana precisa che rispetto all’ultimo aggiornamento fornito, in data 6 ottobre, non sono stati riscontrati ulteriori casi di infezione da febbre Dengue nel territorio di propria competenza. Pur non essendo ancora concluso il periodo teorico di incubazione della malattia, questo dato conferma l’efficacia e la tempestività dell’azione di contenimento immediatamente avviata, sulla base del protocollo per il contrasto delle arbovirosi definito dalla Regione del Veneto.

Proprio in base a tale protocollo, va ricordato che sono state eseguite in rapida successione tre diverse disinfestazioni straordinarie, con un perimetro definito sulla base dei luoghi di residenza e lavoro dei casi identificati, combinando così i principi di efficacia e appropriatezza di intervento.

Tutte le attività sono state condotte di concerto con le Amministrazioni Comunali coinvolte, la Regione del Veneto e il Ministero della Salute, al quale sono stati forniti tempestivi aggiornamenti nell’ambito del Gruppo Operativo Arbovirosi (GOA).

Sul piano sanitario, i pazienti sono stati assistiti con un lavoro di squadra che ha visto impegnati congiuntamente la Medicina territoriale e la Continuità Assistenziale, il Pronto Soccorso (per il primo accesso), le Malattie Infettive e personale sanitario del SISP.

Una particolare attenzione, da parte dell’Azienda, è stata posta anche alla trasparenza delle informazioni, attraverso un dialogo costante con le Amministrazioni Comunali e la tempestiva diffusione di notizie attraverso gli organi d’informazione.

Va rilevato che nei mesi scorsi sono stati rilevati focolai di Dengue in diverse Regioni d’Italia e in vari Paesi europei, anche per effetto della sempre maggiore diffusione delle zanzare.

Questo a ulteriore conferma dell’importanza dell’attività primaria di prevenzione delle arbovirosi che, sempre in accordo con le linee guida della Regione del Veneto, vengono svolte fin dalla primavera in stretta collaborazione con le Amministrazioni Comunali.