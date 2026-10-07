CRONACA
7 Ottobre 2026 - 15.30

Dengue a Pramaggiore, scatta la disinfestazione: interventi entro 300 metri dall’abitazione del paziente

Nicoletta Ugolin
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VENEZIA, 7 OTTOBRE 2026 – A Pramaggiore, in provincia di Venezia, è stato accertato un caso di febbre Dengue in un residente che ha contratto l’infezione all’estero. Lo rende noto l’Ulss 4 Veneto orientale, che per precauzione ha disposto un intervento straordinario di disinfestazione nel raggio di 300 metri dalla casa del paziente.

La disinfestazione contro le zanzare adulte è in programma dalle 21 alle 24 di oggi, domani e venerdì, mentre gli interventi larvicidi partiranno domani, giovedì 8 ottobre.

“Applichiamo questa misura per precauzione e per fermare sul nascere la trasmissione del virus”, spiega il direttore generale dell’Ulss 4, Carlo Bramezza, che invita i cittadini a collaborare eliminando i ristagni d’acqua in giardini e cortili privati, “vero fattore chiave” per ridurre la circolazione delle zanzare, comprese quelle infette.

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