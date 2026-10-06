Dengue nel Vicentino, i casi salgono a 9: disinfestazione estesa

Salgono a nove i casi di Dengue diagnosticati nell’area di Cartigliano. L’ultimo è stato confermato nel tardo pomeriggio di lunedì 5 ottobre dagli esami di laboratorio e ha portato l’Ulss 7 Pedemontana ad ampliare ulteriormente il piano di disinfestazione straordinaria già in corso.

Alcuni dei pazienti risultano già guariti, mentre gli altri si trovano a domicilio e, secondo quanto comunicato dall’azienda sanitaria, le loro condizioni non destano preoccupazione.

A Cartigliano è stata predisposta per la giornata di oggi una nuova attività di disinfestazione su suolo pubblico e nelle aree private, con interventi in due zone vicine a via Rive e viale dei Cipressi.

Il nuovo caso ha però determinato anche l’estensione delle operazioni oltre i confini comunali. La persona risultata positiva lavora infatti a Romano d’Ezzelino e per questo verrà effettuato un trattamento straordinario anche in quel territorio.

L’azione larvicida e di abbattimento delle zanzare interesserà un raggio di 300 metri dalla parte sud di via Nardi, comprendendo anche una piccola porzione di territorio confinante nel Comune di Cassola.

L’intervento viene disposto nell’ambito delle misure previste dal protocollo regionale per la prevenzione e il contrasto delle arbovirosi.

«Dopo il primo caso autoctono segnalato – spiega Lorenzo Bulegato, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 7 Pedemontana – la diagnosi di ulteriori casi era un’eventualità possibile che non deve essere motivo di allarmismo, perché stanno semplicemente emergendo i contagi avvenuti prima dell’attività di disinfestazione».

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, sottolinea Bulegato, sta continuando a monitorare con attenzione l’evoluzione della situazione e ad applicare tutte le misure previste dal protocollo regionale.

Le operazioni vengono gestite in stretto coordinamento con le amministrazioni comunali interessate, con le quali l’Ulss 7 evidenzia una collaborazione ritenuta fondamentale per contenere la presenza delle zanzare e limitare il rischio di ulteriori contagi.