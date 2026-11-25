Vicenza, 26 novembre 2026. Si è svolta questa mattina a Bolzano Vicentino l’Assemblea provinciale di Fidas Vicenza, un momento fondamentale di confronto e bilancio per l’Associazione berica dei donatori di sangue. Al centro della relazione, presentata dalla vicepresidente Luisa Segato, emergono la tenuta complessiva della raccolta sul territorio e il ruolo insostituibile della rete associativa.

I dati aggiornati al 31 ottobre 2026 fotografano un bilancio delle donazioni sostanzialmente in pareggio rispetto all’anno precedente: sono state infatti 23.781 le unità raccolte complessivamente, appena 19 in meno (-0,08%) rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel dettaglio, la raccolta si suddivide in 16.594 sacche di sangue intero, 6.631 di plasma e 556 aferesi. Un risultato che conferma il Dimt di Vicenza tra le realtà all’avanguardia in Italia nella raccolta di plasma.

“I numeri di quest’anno dimostrano una straordinaria solidità – ha spiegato la vicepresidente di Fidas Vicenza, Luisa Segato –. Mantenere i livelli del 2025, confermandoci ai vertici nazionali per la donazione di plasma, non è un risultato scontato. È il frutto della costante generosità dei donatori vicentini, che ogni giorno scelgono di compiere un gesto silenzioso e anonimo, ma decisivo per la salute di tutta la nostra comunità”.

Nel corso dell’Assemblea è stato ribadito come il vero motore dell’Associazione risieda nella capillare presenza dei volontari su tutto il territorio provinciale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai Presidenti di Zona e di Gruppo, ai loro Direttivi e a tutti coloro che operano nei Centri raccolta sangue, nella gestione del pulmino associativo, nel supporto alle attività della sede provinciale e nella delicata fase della chiamata ai donatori, attività statutaria centrale per garantire la continuità delle scorte alla sanità. Proprio per affiancare i Gruppi nella chiamata associativa, la sede provinciale ha avviato in via sperimentale un servizio di supporto tramite un call-center locale, sollecitando al contempo l’inserimento di nuovi volontari per assicurare un naturale ricambio generazionale.

“Dietro ogni singola sacca raccolta c’è l’impegno instancabile dei nostri volontari – ha sottolineato la vicepresidente Segato –. La chiamata al dono resta il cuore pulsante della nostra attività associativa: per questo abbiamo scelto di affiancare ai Gruppi un nuovo servizio sperimentale di supporto, ma il nostro appello più forte è rivolto a chi ha tempo ed energia da dedicare agli altri. Abbiamo bisogno di nuove forze nei Direttivi e nei Centri trasfusionali, per garantire continuità e ricambio generazionale alla nostra rete”.

Tra gli ambiti più significativi dell’attività associativa spicca l’impegno verso le giovani generazioni e il mondo della scuola. Per l’anno scolastico 2026/2027 prosegue con successo il Progetto Scuole negli istituti secondari di secondo grado, realizzato insieme ad Admo, Aido, affiancato dalle attività nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e dal concorso “A Scuola di Dono 2026”. Un percorso che ha già regalato grandi soddisfazioni, culminato nella composizione del nuovo inno nazionale Fidas “Gocce di Vita” da parte degli alunni e dei docenti degli istituti ad indirizzo musicale di Barbarano Mossano e Arzignano, premiato con una standing ovation al Congresso nazionale di Pordenone e ricevuto ufficialmente dalla Regione Veneto e dal Comune di Vicenza.

Sul fronte dei progetti sul territorio, l’Associazione guarda con fiducia alla realizzazione del Monumento al Donatore nella città di Vicenza, nell’area antistante il Centro trasfusionale dell’Ulss 8 Berica. L’iniziativa, promossa dal presidente del Gruppo Fidas di Bertesina, Giuseppe Tapparello, ha già ottenuto il bozzetto e le autorizzazioni comunali e dell’Ulss 8 Berica, e punta ora a coinvolgere l’intera realtà provinciale per dotare il capoluogo di un simbolo dedicato a tutti i donatori.

Lo sguardo è infine rivolto ai prossimi anni: in vista del Congresso nazionale Fidas del 2027 a Giulianova, Fidas Vicenza intende proporre la candidatura del capoluogo berico per ospitare l’edizione del 2029, un traguardo che permetterebbe di celebrare nel modo migliore il settantesimo anniversario di fondazione dell’associazione provinciale, a distanza di trentasette anni dall’ultimo congresso ospitato a Vicenza nel 1992.

“Investire sui giovani attraverso la scuola e lasciare un segno tangibile in città con il Monumento al Donatore significa costruire il futuro della cultura del dono – ha concluso la vicepresidente Segato –. Con questo stesso entusiasmo guardiamo al 2029: riportare il Congresso nazionale a Vicenza nell’anno del nostro settantesimo anniversario sarebbe il modo più bello per rendere omaggio alla storia di Fidas Vicenza e a tutti i donatori che in questi decenni l’hanno resa grande”.

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