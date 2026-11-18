VERONA 18 NOVEMBRE 2026 -La Polizia di Stato ha arrestato a Verona un romeno di 32 anni per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo aveva minacciato il personale di sicurezza e i clienti di un locale e poi aggredito gli agenti intervenuti.

Le Volanti erano state chiamate per un uomo in evidente stato di alterazione nel piazzale della stazione di Porta Nuova, armato di un coccio di bottiglia e intento a minacciare gli avventori del locale. Fin dall’inizio il 32enne si è mostrato ostile e ha spintonato più volte gli agenti per sottrarsi al controllo. È stato contenuto solo dopo una colluttazione, durante la quale ha continuato a divincolarsi e a sferrare calci, colpendo un poliziotto alle gambe. Anche in Questura si è mostrato violento.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Verona.