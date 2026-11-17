Torri, 17 novembre 2026 -Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di Torri di Quartesolo per violenza sulla convivente. È successo nel pomeriggio di domenica 15 novembre, dopo una lite nell’abitazione della coppia.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dei fatti, l’uomo avrebbe colpito più volte la donna con schiaffi e pugni al volto e l’avrebbe afferrata per il collo, provocandole ematomi al viso, il tutto accompagnato da ripetute offese. Nella perquisizione personale i militari gli hanno trovato un coltello di 16 centimetri, con 7 di lama, che è stato sequestrato.

Al termine delle formalità l’arrestato è stato portato nel carcere di Vicenza. Gli interventi sono stati coordinati con la Procura di Vicenza.