Veneto, 17 novembre 2026 – Più sicurezza sui bus e alle fermate, formazione degli autisti e lezioni di legalità nelle scuole. È il contenuto del protocollo d’intesa firmato oggi, 17 novembre, al Comando Legione carabinieri “Veneto” tra Mom, Autoguidovie e Arma, che coinvolge anche Dolomiti Bus. Autoguidovie, azionista delle due aziende venete, ha già sperimentato il modello della “sicurezza partecipata” in Lombardia.

L’intesa prevede lo scambio di informazioni a livello provinciale per analizzare i comportamenti antisociali o illeciti, individuare le linee più critiche e pianificare, se serve, controlli mirati. Saranno attivati canali di comunicazione diretti e un tavolo tecnico permanente. Previsti anche campagne informative per gli utenti e l’uso di tecnologie a bordo e nelle aree di attesa per ricostruire eventuali episodi.

Un altro pilastro è la formazione: incontri tenuti dai carabinieri per il personale viaggiante e non viaggiante su come gestire conflitti e situazioni critiche. Il prossimo, per i conducenti Mom, è a Treviso il 24 novembre. Il protocollo porta poi la legalità nelle scuole, con incontri sul rispetto delle regole e sul corretto uso dei mezzi pubblici. Mom ha già avviato il progetto “Lezioni in bus”.

L’accordo dura tre anni, con possibilità di rinnovo. «La sicurezza si costruisce con prevenzione, formazione e collaborazione costante con le forze dell’ordine», ha dichiarato Stefano Rossi, amministratore delegato di Autoguidovie e Dolomiti Bus. Per il presidente di Mom Giacomo Colladon il protocollo «rende strutturale» una collaborazione con l’Arma «già concreta e preziosa». L’intesa è stata sottoscritta dal generale di brigata Ettore Bramato, comandante della Legione Veneto, e da Rossi.