Lonigo 17 novembre 2026 – Controlli straordinari dei carabinieri a Lonigo, Alonte e Sarego contro i furti in abitazione e gli altri reati predatori. Ai militari della Stazione di Lonigo si sono affiancati i colleghi di Altavilla Vicentina, Campiglia dei Berici e Noventa Vicentina, con posti di controllo sulle principali strade e verifiche nei locali pubblici.

In parallelo sono proseguite le indagini sui furti già commessi. Al termine di un’attività investigativa che ha usato anche le immagini della videosorveglianza, i carabinieri di Lonigo hanno denunciato a piede libero alla Procura di Vicenza un marocchino di 22 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici, ritenuto l’autore di un furto in casa commesso il 26 ottobre a Lonigo ai danni di una residente.