La Polizia locale di Bassano del Grappa ha identificato e denunciato un gruppo di giovani, tutti maggiorenni e residenti nell’Alto Vicentino, per il danneggiamento di una croce in viale dei Martiri nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.

Le indagini sono partite dal recupero della croce danneggiata. Gli agenti hanno rivisto oltre 40 ore di riprese di decine di telecamere comunali e hanno individuato il gruppo che verso le 4 del mattino si muoveva nel centro storico: a un certo punto uno si era allontanato verso via Roma, gli altri avevano proseguito verso via Barbieri, in direzione del luogo del danneggiamento. Ricostruito a ritroso il percorso, hanno notato un van che intorno a mezzanotte aveva portato i ragazzi in città e che alle 4.30 era tornato a riprenderli. Dalla targa, con la collaborazione della Polizia locale di Malo, si è risaliti al proprietario, che ha collaborato fin dall’inizio e ha permesso di individuare uno dei giovani e quindi tutto il gruppo.

«L’identificazione dei responsabili dimostra che la nostra città non intende tollerare episodi di questo genere, tanto più quando colpiscono luoghi e simboli che appartengono alla storia e all’identità di Bassano», ha dichiarato il sindaco Nicola Finco, che si aspetta che i ragazzi «trovino il coraggio di presentarsi a Bassano per chiedere scusa alla città». Il Comune è pronto a costituirsi parte civile per il danno morale subito in un luogo teatro dei drammatici fatti che valsero alla città la Medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza. L’assessore alla Sicurezza Alessandro Campagnolo ha elogiato il lavoro del Comando e il servizio di videosorveglianza, con agenti dedicati stabilmente al monitoraggio delle telecamere in centro.