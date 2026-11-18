Un importante riconoscimento per il territorio e un’accelerazione decisiva verso la costruzione di una nuova identità turistica condivisa. L’IPA “Pedemontana del Brenta”, Intesa Programmatica d’Area che riunisce 14 Comuni del Bassanese, con il Sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco nel ruolo di Presidente, è stata selezionata dalla Regione del Veneto nell’ambito di un bando dedicato alle progettualità delle IPA venete, aggiudicandosi un finanziamento di 250 mila euro, pari al contributo massimo previsto.

Il finanziamento regionale, comunicato dall’Assessore agli Enti locali Marco Zecchinato il 16 novembre, si aggiunge ai 150 mila euro di cofinanziamento messi a disposizione dai 14 Comuni aderenti, portando a 400 mila euro il valore complessivo del progetto denominato NEXT STEP, presentato dall’IPA lo scorso 9 ottobre nell’ambito dell’avviso pubblico regionale dedicato a specifiche progettualità delle IPA. Le attività si svilupperanno nel corso del 2027 e del 2028 e coinvolgeranno i territori di Bassano del Grappa, Marostica, Valbrenta, Colceresa, Rosà, Pove del Grappa, Solagna, Tezze sul Brenta, Cassola, Cartigliano, Pianezze, Nove, Rossano Veneto e Schiavon.

«L’assegnazione del contributo massimo previsto dal bando regionale è un risultato importante, che premia la capacità del nostro territorio di fare squadra e di presentare una progettualità concreta e ambiziosa – dichiara il Presidente dell’IPA Pedemontana del Brenta e Sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco –. In particolare, ci consente di imprimere un’accelerazione significativa a un percorso strategico sul quale, come amministratori e associazioni di categoria e parti sociali, stiamo lavorando da tempo: la creazione di un marchio d’area che sappia dare riconoscibilità al Bassanese e valorizzarne, in modo coordinato, tutte le potenzialità. Vogliamo costruire un progetto che coinvolga non soltanto le amministrazioni pubbliche, ma anche e soprattutto il mondo privato, quali le associazioni di categoria, le imprese, gli operatori turistici, le realtà associative e tutte le energie del territorio. Il turismo è una leva di sviluppo che può generare opportunità per l’intero comprensorio e che richiede una visione condivisa».

Il cuore del progetto è lo sviluppo del Marchio d’Area del Bassanese, per il quale è già stato approvato un “Piano strategico” che verrà prossimamente presentato alla comunità. L’obiettivo è costruire un’identità turistica riconoscibile e condivisa, caratterizzata da un approccio slow, fondato, per le peculiarità del territorio bassanese, su un turismo lento, immersivo e relazionale, che consente di vivere il territorio con calma, cogliendone i dettagli e l’identità autentica e da un’offerta integrata di servizi e opportunità. Un sistema nel quale amministrazioni pubbliche, operatori privati e comunità siano protagonisti di una strategia condivisa di valorizzazione e promozione del territorio. Si tratta di un passaggio particolarmente significativo per un percorso avviato da tempo e che, grazie alle nuove risorse, potrà ora accelerare concretamente, prevedendo anche il coinvolgimento diretto del mondo imprenditoriale.

Accanto al marchio d’area, NEXT STEP interviene su diversi ambiti complementari. Un primo asse riguarda la creazione del “Turismo outdoor diffuso”, attraverso l’organizzazione di un sistema integrato di un’unica grande area dedicata alle attività all’aria aperta che prevede, tra i vari interventi, la mappatura dei percorsi ciclabili e sentieristici sia collinari che di pianura, la riqualificazione degli itinerari esistenti, l’individuazione di nuovi tracciati, la digitalizzazione dell’offerta e il potenziamento della segnaletica. Un intervento specifico è dedicato alle famiglie, nell’ambito dell’area del Monte Grappa, dove verranno realizzate attrattive all’aperto dedicate alle famiglie. L’intento è rendere sempre più fruibile il patrimonio naturalistico e paesaggistico del comprensorio, ampliando le opportunità per chi desidera scoprire il territorio a piedi o in bicicletta.

Un secondo ambito è dedicato alla filiera enogastronomica, con il progetto “Dal campo alla tavola”, che punta a coinvolgere maggiormente le imprese e i produttori delle eccellenze locali. Tra le iniziative previste figura la creazione degli Ambasciatori del Gusto, affiancata dalla realizzazione di una mappa del gusto e da nuove sinergie tra enogastronomia, cultura e promozione turistica, per costruire una rete capace di valorizzare le produzioni e le identità del territorio.

Il progetto punta inoltre a consolidare l’offerta culturale attraverso una collaborazione con l’IPA Terre di Asolo e Monte Grappa, anche nell’ambito dell’innovativo progetto “Network Isola dei Musei”, e a rafforzare la valorizzazione del Monte Grappa, in sinergia con la stessa IPA e con il Consorzio Dolomiti Prealpi.

Un ruolo importante sarà riservato anche alla formazione, attraverso la creazione di un’Academy territoriale rivolta agli operatori e a tutti i soggetti coinvolti nell’offerta turistica. Il percorso formativo si articolerà su quattro direttrici: supporto all’imprenditorialità, per accrescere le competenze manageriali e la competitività delle imprese; creazione di sinergie territoriali, per favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati; promozione integrata, per sviluppare strategie coordinate di marketing e comunicazione; data analysis e pianificazione, per utilizzare i dati sui flussi turistici e sulle tendenze del mercato come strumenti a supporto delle decisioni e della programmazione.

Con NEXT STEP, l’IPA Pedemontana del Brenta compie dunque un passo concreto verso un modello di promozione turistica integrato, nel quale paesaggio, cultura, produzioni locali, accoglienza e competenze concorrono a costruire un’offerta riconoscibile e competitiva. Un investimento che non si esaurisce nelle singole iniziative previste per il biennio, ma che punta a lasciare al territorio strumenti, relazioni e una strategia condivisa per il suo sviluppo futuro.