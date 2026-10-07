Viabilità, Finco: “Positiva la risposta sulla gratuità della Pedemontana tra Colceresa e Bassano Ovest”

BASSANO, 7 OTTOBRE 2026 – Il Comune di Bassano del Grappa accoglie positivamente la risposta della Provincia di Vicenza alla richiesta avanzata dal sindaco Nicola Finco di rendere gratuito il tratto della Superstrada Pedemontana Veneta compreso tra Colceresa e Bassano Ovest, in concomitanza con il cantiere per la manutenzione del viadotto di Rivarotta.

«Avevamo posto con forza la necessità di individuare una soluzione in grado di limitare il più possibile le ripercussioni sulla viabilità del Bassanese – afferma il sindaco Nicola Finco –. L’intervento sul viadotto di Rivarotta avrà inevitabilmente un impatto significativo sulla circolazione e, senza la possibilità di utilizzare gratuitamente la Pedemontana nel tratto interessato, il rischio sarebbe stato quello di mettere seriamente in difficoltà l’intero sistema viario del territorio».

La gratuità del tratto tra Colceresa e Bassano Ovest rappresenta quindi una misura importante per alleggerire il traffico sulla viabilità ordinaria e contenere i disagi durante il periodo dei lavori.

«Accogliamo dunque con favore la risposta della Provincia – conclude Finco – perché va nella direzione che avevamo auspicato: offrire agli automobilisti un’alternativa concreta e tutelare, per quanto possibile, la mobilità di Bassano e di tutto il comprensorio durante una fase particolarmente delicata per la viabilità».