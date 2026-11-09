Vicentino – 34enne accoltellato sul treno, 45 giorni di prognosi per un 34enne, denunciato un minorenne

Un viaggio in treno da Venezia verso Bassano del Grappa si è concluso con un’aggressione a colpi di coltello, un uomo ferito e un minorenne denunciato. È accaduto nella serata di sabato 31 ottobre, a bordo del regionale 16398, dove una discussione tra un passeggero di 34 anni e un gruppo di giovani è degenerata in uno scontro violento nei pressi della fermata di Noale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Bassano del Grappa, dopo un iniziale scambio di spinte uno dei ragazzi ha estratto un coltello nascosto tra i vestiti e ha sferrato un fendente contro il 34enne. L’uomo è stato colpito al ginocchio, ma è riuscito a reagire e a disarmare il giovane, costringendolo ad abbandonare il convoglio alla stazione di Noale insieme ad altri tre coetanei.

Il treno ha successivamente raggiunto Bassano del Grappa, dove sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato, allertati dalla segnalazione dell’aggressione. I poliziotti sono saliti a bordo e hanno prestato assistenza al passeggero ferito, che presentava una lesione da arma da taglio al ginocchio e la frattura di un dito della mano.

Trasportato al Pronto Soccorso di Bassano, il 34enne è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie prima di essere dimesso con una prognosi di 45 giorni.

Durante l’ispezione della carrozza, gli agenti hanno individuato e sequestrato un coltello da cucina con una lama lunga 13 centimetri, sul quale erano presenti evidenti tracce di sangue. L’arma è stata acquisita nell’ambito delle indagini per ricostruire l’accaduto.

Le attività investigative hanno permesso di identificare anche il presunto aggressore. Un giovane coinvolto nella lite si è infatti presentato all’ospedale di Mirano con ferite da taglio e contusioni. Grazie alla collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Noale, gli investigatori sono riusciti a risalire alla sua identità.

Determinanti sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno del treno. L’analisi dei filmati ha consentito alla Polizia di ricostruire le fasi dello scontro, dal diverbio iniziale all’estrazione del coltello, fino alla reazione del passeggero ferito e alla successiva discesa del gruppo alla fermata di Noale.

Al termine degli accertamenti, il minorenne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia con le accuse di lesioni gravi aggravate e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Il giovane è stato inoltre segnalato alla Prefettura per i provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa, che possono comprendere la sospensione o il divieto di conseguimento della patente di guida e della licenza di porto d’armi.

Le indagini sono state condotte dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa, con il contributo dei Carabinieri di Noale. La responsabilità penale del minorenne dovrà essere accertata nelle sedi giudiziarie competenti, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.