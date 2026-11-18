VENEZIA 18 NOVEMBRE 2026 -Tra luglio e settembre la produzione industriale in Veneto è cresciuta, ma con un rallentamento rispetto alla prima metà dell’anno. Lo rileva VenetoCongiuntura: +0,5% sul trimestre precedente e +1,8% su base annua, dopo il calo del 2023-2024 e un 2025 stabile. Vanno bene metalli (+4%), mezzi di trasporto e meccanica (+3%), mentre calano marmo, vetro e ceramica (-2,6%) e gomma e plastica (-1,3%). Gli ordini crescono in modo moderato, con la componente estera (+2,9%) davanti a quella interna (+2,3%). Aspettative moderatamente positive per fine anno.

«È un quadro di crescita moderata in una fase globale complessa», commenta Antonio Santocono, presidente di Unioncamere Veneto.

Secondo Prometeia il Pil veneto crescerà dello 0,8% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027. L’export sale del 4,1% nel primo semestre, con gli Usa a +31%, mentre le vendite verso i Paesi del Golfo e il Medio Oriente sono crollate del 62,3%.