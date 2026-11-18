Continua la discesa dei prezzi di benzina e gasolio. Secondo i dati del Mimit elaborati da Staffetta Quotidiana, aggiornati a stamattina, la benzina self costa in media 1,951 euro al litro (-0,4 centesimi rispetto a ieri) e il gasolio 2,204 euro (-0,2 centesimi), con il diesel più caro di oltre 25 centesimi.

Su base settimanale il calo è più netto: rispetto all’11 novembre la benzina perde 4,3 centesimi, il gasolio 2,1. Per un pieno da 50 litri di benzina il risparmio supera i 2 euro.

Va diversamente per i carburanti alternativi: il Gpl sale a 0,840 euro al litro, mentre il metano, in lieve calo giornaliero, è a 2,160 euro al chilo, più di una settimana fa (2,142). In autostrada i prezzi restano più alti: benzina self a 1,988 euro e gasolio a 2,266.

In Veneto i prezzi sono sotto la media nazionale: 1,943 euro per la benzina self e 2,200 per il gasolio, entrambi in calo. Tamoil ha ridotto di 2 centesimi i prezzi consigliati del gasolio e i prodotti raffinati registrano un secondo ribasso consecutivo, segnale che potrebbe favorire ulteriori cali alla pompa.