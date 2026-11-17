Il primo week end di apertura della Mostra «Italia Germania da Canova a Kiefer» in Basilica palladiana fino a domenica 2 maggio 2027 ha già visto l’ingresso di 1.046 visitatori nelle prime due giornate di apertura, che sommati a quanti hanno partecipato agli eventi inaugurativi arrivano a 1.703 persone che hanno avuto modo di vedere le 168 opere sapientemente esposte dai curatori della mostra Gabriella Belli e Valerio Terraroli.Nello specifico gli ingressi raccontano 416 visitatori sabato scorso, primo giorno di apertura, cresciuti a 630 domenica 15 novembre. L’anteprima riservata alla stampa di giovedì 12 novembre ha visto la partecipazione di 60 giornalisti accreditati mentre quella per le guide ne ha visto l’ingresso di 20. Il giorno dell’inaugurazione, avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha portato in Basilica, in diversi momenti, 572 visitatori.«Questi primi numeri dimostrano che l’avvio della mostra parte con le migliori premesse. – ha dichiarato Ilaria Fantin, assessore alla cultura del Comune di Vicenza – In tutti noi è ancora fortissima l’emozione di aver avuto in città il Presidente della Repubblica per l’inaugurazione ufficiale non solo di questa mostra ma di un percorso triennale dal titolo «Ispirazione Europa» che vuole riportare in città le grandi esposizioni realizzate appositamente per Vicenza. I 1.046 visitatori di questi primi due giorni non ci dicono solo che c’è molta curiosità ma che c’è entusiasmo per questo progetto che ci porta a riflettere, attraverso le relazioni artistiche tra Italia e Germania, al ruolo dell’Europa e a quale futuro nelle relazioni dobbiamo guardare».