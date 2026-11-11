Vicenza Comics & Games arriva questo weekend: il programma completo della 10ª edizione

VICENZA, 11 novembre 2026 — Sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 il padiglione 7 della Fiera di Vicenza torna a ospitare

Vicenza Comics & Games, la manifestazione che da un decennio riunisce appassionati di fumetti, videogiochi, anime e

cultura pop. La grafica ufficiale porta la firma di Corrado Mastrantuono, maestro del fumetto italiano, presente in fiera per

il firmacopie.



Il programma completo della kermesse



Il programma di eventi dal vivo sul palco principale si apre sabato 14 novembre alle 13:00 con lo show comedy

CUT!, seguito alle 14:00 dall’incontro con l’attrice Giulia Faina con il suo format Storie de mai na gioia e alle

15:00 dal panel culturale e d’animazione condotto da 151eg e Stibazzi. Nel pomeriggio, alle 16:00, il ritmo sale

con l’Anime Piano Quiz del Pianista degli Anime Edoardo Brugnoli sul palco principale e con l’esibizione rap in

dialetto veneto dei Tornemo in Trio, accompagnati da Dj Plaku sul palco gaming. La giornata prosegue alle 17:00

con la celebre voce del doppiaggio Valentina Pallavicino e si conclude alle 18:00 con il live punk rock della band

SPORK, cui frontman è lo streamer Xiuder.



La giornata di domenica 15 novembre entra nel vivo alle 12:00 dal main stage, con il doppiaggio live delle serie

anime del momento insieme a Giulia Maniglio. Sul palco gaming, alle 13:00, il content creator Federic conduce il

panel a tema Pokémon, mentre in contemporanea prende il via la Gara Cosplay sul palco principale, valutata da

una giuria d’eccezione composta da Redamazzone, Philotes, Nana, Asura e Shina. Gli appuntamenti proseguono

alle 14:00 con l’esibizione delle Cosplay Singers, cantanti ufficiali di Mermaid Melody, e alle 15:00 con la

divulgazione scientifica di Quantum Girl, al secolo Virginia Benzi, con pillole di conoscenza accessibili a tutti. La

manifestazione culmina alle 16:00 con l’atteso incontro con la voce iconica di Luca Ward e si chiude alle 17:00

con il grande concerto di Enzo Draghi accompagnato da Gli Amici di Lupin Band.



Le esposizioni del Vicenza Comics & Games

In fiera sarà presente una vasta mostra mercato dove poter acquistare fumetti, manga, gadget, figurine e opere

di autori emergenti nella Artist Alley e Self Area. Tanto spazio anche alle attività ludiche grazie al Boardgame

District, la nuova sezione dedicata a giochi da tavolo, carte collezionabili e GDR, che ospita sessioni di gioco

attivo per tutto il fine settimana. Le postazioni free-to-play e i tornei di videogiochi rimangono aperte dalle

10:00 alle 19:00 ed ospiteranno tanti content creator. Immancabile lo spazio KPOP, con il contest di danza e

showcase. Completano l’offerta le auto customizzate di Itasha Italy, le trottole dei Pro Bladers Italia e numerosi

set fotografici tematici per cosplayer.



Vicenza Comics & Games è formato famiglia

Per le famiglie, la Brick Arena propone attività dedicate ai mattoncini LEGO® e il LMI Contest for Kids,

competizione interattiva per giovani costruttori dai 6 ai 13 anni. L’iscrizione al contest garantisce ingresso gratuito

per il bambino e un accompagnatore adulto. Prevendita dei biglietti, cronoprogramma del meet&greet e

aggiornamenti su www.fieredelfumetto.it.