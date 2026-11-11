Vicenza Comics & Games arriva questo weekend: il programma completo della 10ª edizione
VICENZA, 11 novembre 2026 — Sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 il padiglione 7 della Fiera di Vicenza torna a ospitare
Vicenza Comics & Games, la manifestazione che da un decennio riunisce appassionati di fumetti, videogiochi, anime e
cultura pop. La grafica ufficiale porta la firma di Corrado Mastrantuono, maestro del fumetto italiano, presente in fiera per
il firmacopie.
Il programma completo della kermesse
Il programma di eventi dal vivo sul palco principale si apre sabato 14 novembre alle 13:00 con lo show comedy
CUT!, seguito alle 14:00 dall’incontro con l’attrice Giulia Faina con il suo format Storie de mai na gioia e alle
15:00 dal panel culturale e d’animazione condotto da 151eg e Stibazzi. Nel pomeriggio, alle 16:00, il ritmo sale
con l’Anime Piano Quiz del Pianista degli Anime Edoardo Brugnoli sul palco principale e con l’esibizione rap in
dialetto veneto dei Tornemo in Trio, accompagnati da Dj Plaku sul palco gaming. La giornata prosegue alle 17:00
con la celebre voce del doppiaggio Valentina Pallavicino e si conclude alle 18:00 con il live punk rock della band
SPORK, cui frontman è lo streamer Xiuder.
La giornata di domenica 15 novembre entra nel vivo alle 12:00 dal main stage, con il doppiaggio live delle serie
anime del momento insieme a Giulia Maniglio. Sul palco gaming, alle 13:00, il content creator Federic conduce il
panel a tema Pokémon, mentre in contemporanea prende il via la Gara Cosplay sul palco principale, valutata da
una giuria d’eccezione composta da Redamazzone, Philotes, Nana, Asura e Shina. Gli appuntamenti proseguono
alle 14:00 con l’esibizione delle Cosplay Singers, cantanti ufficiali di Mermaid Melody, e alle 15:00 con la
divulgazione scientifica di Quantum Girl, al secolo Virginia Benzi, con pillole di conoscenza accessibili a tutti. La
manifestazione culmina alle 16:00 con l’atteso incontro con la voce iconica di Luca Ward e si chiude alle 17:00
con il grande concerto di Enzo Draghi accompagnato da Gli Amici di Lupin Band.
Le esposizioni del Vicenza Comics & Games
In fiera sarà presente una vasta mostra mercato dove poter acquistare fumetti, manga, gadget, figurine e opere
di autori emergenti nella Artist Alley e Self Area. Tanto spazio anche alle attività ludiche grazie al Boardgame
District, la nuova sezione dedicata a giochi da tavolo, carte collezionabili e GDR, che ospita sessioni di gioco
attivo per tutto il fine settimana. Le postazioni free-to-play e i tornei di videogiochi rimangono aperte dalle
10:00 alle 19:00 ed ospiteranno tanti content creator. Immancabile lo spazio KPOP, con il contest di danza e
showcase. Completano l’offerta le auto customizzate di Itasha Italy, le trottole dei Pro Bladers Italia e numerosi
set fotografici tematici per cosplayer.
Vicenza Comics & Games è formato famiglia
Per le famiglie, la Brick Arena propone attività dedicate ai mattoncini LEGO® e il LMI Contest for Kids,
competizione interattiva per giovani costruttori dai 6 ai 13 anni. L’iscrizione al contest garantisce ingresso gratuito
per il bambino e un accompagnatore adulto. Prevendita dei biglietti, cronoprogramma del meet&greet e
aggiornamenti su www.fieredelfumetto.it.