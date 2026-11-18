Sono stati condannati a due anni di reclusione ciascuno, per il reato di omicidio colposo, i genitori di Francesco Gianello, il ragazzino di 14 anni morto per tumore e non curato in tempo, poiché seguivano il “metodo Hamer”. La Corte d’Assise di Vicenza ha riqualificato il reato in omicidio colposo, che le difese avevano chiesto in udienza preliminare, applicando lo sconto di pena previsto per il rito alternativo.

In sede di replica il pm aveva avanzato la possibilità di valutare il capo d’accusa, anziché omicidio volontario con dolo eventuale, come morte come conseguenza di altro reato o abbandono di minore.

“Questa sentenza porta uno squarcio di luce nel nostro punto di vista, perché ricolloca la vicenda in un contesto molto più congruo ed equo rispetto alla imputazione iniziale, e ci dice un’altra cosa:ci dice che questo processo non doveva celebrarsi in Assise“. E’ il commento dell’avvocato Jacopo Roetta, difensore di Luigi Gianello e Martina Binotto, genitori di Francesco. Per Roetta dalla sentenza emerge che il processo “non doveva celebrarsi davanti all’organo deputato a decidere per i reati più gravi, e quindi questi genitori dovevano essere risparmiati rispetto anche a tutta questa esposizione mediatica e non solo, umana soprattutto, che hanno avuto”, ha concluso.