È stato presentato al Teatro Comunale di Vicenza la 1° edizione di Opera White in territorio vicentino, un progetto di welfare e inclusione sociale basato sul benessere emotivo e relazionale, realizzato attraverso la musica lirica e dedicato agli anziani che vivono nelle RSA, promosso dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Vicenza e con il sostegno di BCC Veneta.

Il progetto, un format di AsLico – Associazione Lirico Concertistica italiana, inserito nell’ambito di Opera Education, la piattaforma italiana che da trent’anni promuove la passione per l’opera, è stato presentato nell’incontro odierno dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Vicenza Matteo Tosetto, dalla responsabile Ufficio Mutualità Esterna e Sviluppo Territori di BCC Veneta Luisa Binotto, dal Presidente di IPAB Vicenza Achille Variati e dal Vice Segretario Generaledella Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza Marianna Giollo.



Opera White è un progetto innovativo ma che ha già una sua storia, giunge infatti quest’anno alla quarta edizione; l’edizione 2026 di Opera White è dedicata all’opera “Rigoletto” di Giuseppe Verdi. Per la prima volta fa tappa a Vicenza, grazie alla partnership dei soggetti promotori e al know how consolidato dei formatori AsLico. L’idea base è quella di portare l’opera nel luogo in cui vivono gli anziani, in questo caso in due RSA di Vicenza. Ma l’esperienza non è solo di tipo ludico-ricreativo: il percorso didattico-musicale inizia infatti prima dell’arrivo degli artisti nelle residenze. Gli operatori delle strutture coinvolte, dopo una formazione dedicata, accompagnano gli ospiti nell’apprendimento dei cori, nella scoperta della trama e nella preparazione di semplici gesti, movimenti e oggetti di scena; a questo lavoro si affiancano poi incontri con specialisti, per degli approfondimenti tra canto e musicoterapia. Durante gli spettacoli finali, ovviamente costruiti “a misura” dei partecipanti, di durata contenuta – a Vicenza in programma sabato 28 novembre alle 10.30 alla Residenza Ottavio Trento (in contrà San Pietro) e alle 15.30 alla Residenza Girolamo Salvi (in corso Padova), entrambe gestite da IPAB – gli ospiti intoneranno alcuni canti corali, rendendo la loro partecipazione essenziale per la riuscita della recita, invitandoli anche a fare uso delle loro capacità mnemoniche e di apprendimento. L’esperienza dell’opera diventa così un’occasione per stare insieme con gioia, rafforzare il senso di appartenenza e promuovere l’invecchiamento attivo.

Opera White partecipa al progetto del Teatro Comunale di Vicenza “A Teatro si resta giovani”, buona pratica consolidata che mette a disposizione nella stagione artistica del teatro biglietti a prezzi contenuti per l’operetta e altri spettacoli di intrattenimento per over 65 e soggetti fragili,un progettosostenuto da BCC Veneta e promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Vicenza, nell’ambito della sezione TCVI per tutti, con cui il Teatro si rivolge alla comunità con attività e percorsi rivolti a pubblici differenziati. L’obiettivo della Fondazione è sempre più affiancare alla propria mission culturale iniziative in grado di favorire l’accesso alla pratica artistica, rafforzare la coesione della comunità e contribuire al benessere delle persone attraverso varie forme di spettacolo dal vivo. Non si tratta di un’attività solo ricreativa, ma di un modo attivo e partecipato per valorizzare la memoria, la concentrazione e il lavoro di gruppo, rafforzando il legame tra teatro, territorio e comunità.

Il progetto nazionale Opera White dopo aver coinvolto RSA nel territorio di Como, Milano, Monza e Brianza, Padova, Pordenone, arriva così, per la prima volta, a Vicenza con recite e percorsi di formazione riservati a ospiti e operatori delle RSA Trento e Salvi. Le persone coinvolte nel progetto nella tappa vicentina sono oltre un centinaio (più di 60 anziani e 40 professionisti e volontari).

“Il benessere delle persone anziane non si misura soltanto attraverso la qualità dell’assistenza, ma anche attraverso le opportunità di relazione, partecipazione e socialità che siamo in grado di offrire loro – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Vicenza, Matteo Tosetto –. La solitudine è una delle fragilità a cui dobbiamo prestare maggiore attenzione e iniziative come Opera White rappresentano un modo concreto e innovativo per contrastarla. Ed è questa idea di invecchiamento attivo che vogliamo promuovere: continuare a sentirsi parte di una comunità, e in questo il Comune di Vicenza c’è, continuerà a crederci e a sostenere queste progettualità di welfare culturale. La collaborazione tra Comune, Teatro Comunale, IPAB, BCC Veneta e realtà del territorio dimostra come, mettendo insieme competenze e sensibilità diverse, sia possibile costruire nuove opportunità”.

“Opera White rappresenta un esempio concreto di come la cultura e la musica lirica, in particolare, possano diventare strumenti di inclusione, relazione e benessere per le persone, valori nei quali una banca di comunità come BCC Veneta si ritrova pienamente. Per questo siamo orgogliosi di sostenere, insieme all’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Vicenza, il più ampio progetto ‘A Teatro si resta giovani’ della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, all’interno del quale questa iniziativa trova piena espressione, perché è proprio attraverso collaborazioni come questa che il legame tra istituzioni, realtà culturali e comunità si rafforza, generando un valore concreto e duraturo per tutti” dichiara il Presidente di BCC Veneta, Flavio Piva.

“L’esperienza di Opera White, già in fase preparatoria, è stata molto sentita da parte degli anziani residenti nelle nostre RSA, che si sono immersi nel ricordo rievocato dalle arie proposte per il coro formato da loro. Memoria, emozioni, capacità espressiva vengono stimolati e gli anziani si sentono protagonisti e non solo spettatori: il coinvolgimento del progetto è originale e potente” prosegue il Presidente di IPAB Vicenza, Achille Variati.

“La cultura è fonte di ispirazione per il benessere delle persone e motore di aggregazione sociale Ritrovarsi comunità grazie alla musica diventa particolarmente significativo nei momenti d fragilità a cui l’invecchiamento inevitabilmente conduce. Di questi valori di partecipazione e inclusione, la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza si fa carico nella sua mission perché, essere il teatro di tutti, è un impegno preciso nei confronti della collettività. Vogliamo davvero abbattere le barriere e permettere ad un pubblico più vasto possibile, a tutte le età, di partecipare portando fisicamente l’esperienza di spettacolo dal vivo, con tutte le sue implicazioni, anche oltre i confini fisici del Teatro” conclude il Presidente della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, Luca Trivellato.