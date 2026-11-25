Un camion è uscito autonomamente di strada poco dopo le 15 di oggi, 25 novembre, sull’A13 Bologna-Padova, all’altezza dell’entrata del casello di Villamarzana, in direzione sud, finendo contro il guardrail. Il conducente è rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso dal 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo e la polizia stradale di Altedo. Una corsia è rimasta chiusa e il traffico è rallentato. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità.