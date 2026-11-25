Una donna anziana, che viveva sola, è morta ieri sera, martedì 24 novembre, in via Fiume ad Arzignano, mentre preparava la cena. Secondo le prime ricostruzioni si è accasciata sul pavimento, probabilmente colpita da un malore, senza più riprendere conoscenza.

Verso le 19.45 i vicini hanno notato del fumo nero uscire dall’abitazione e hanno chiamato i soccorsi. Sono intervenuti vigili del fuoco, Suem 118 e carabinieri. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso, probabilmente dovuto a un infarto. Il fumo era causato da una pentola dimenticata sul fornello acceso, senza che si siano sviluppate fiamme.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la casa e gli accertamenti delle forze dell’ordine hanno escluso altre cause.