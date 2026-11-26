Un pontone di grandi dimensioni è stato recuperato e messo in sicurezza dai Vigili del fuoco nelle acque interne dello Scanno Cavallari, a Porto Levante, in provincia di Rovigo.

L’intervento è scattato intorno alle 16, quando la Capitaneria di porto di Chioggia ha richiesto l’intervento dei pompieri del distaccamento di Adria per scongiurare possibili rischi per la navigazione.

Utilizzando un gommone, i Vigili del fuoco hanno effettuato le manovre necessarie per recuperare la grossa chiatta, assicurandola successivamente ad alcuni pali di delimitazione, impedendo così che potesse rappresentare un pericolo per le imbarcazioni in transito.

Le operazioni, rese particolarmente difficoltose dal sopraggiungere del buio e dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli, si sono concluse dopo circa due ore e mezza, con la completa messa in sicurezza del pontone.