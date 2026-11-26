Umberto Baldo

In Italia siamo tutti uguali davanti alla legge. Almeno così recita la Costituzione.

Poi, però, comincia la vita reale, e scopriamo che qualcuno è decisamente più uguale degli altri.

Non è necessariamente una questione di favoritismi, raccomandazioni o corruzione.

Spesso è qualcosa di più sottile e, proprio per questo, più difficile da denunciare: la possibilità concreta di esercitare un diritto dipende dalle disponibilità economiche, dal livello culturale, dalle conoscenze personali e dalla capacità di orientarsi in una società sempre più complicata.

In quest’ottica giudico emblematica la vicenda di Corrado Augias, e della sua scelta di affrontare pubblicamente il proprio fine vita, perché ci costringe a guardare proprio dentro questa contraddizione.

Non intendo discutere la sua decisione personale.

Da liberale penso da sempre che ciascuno dovrebbe poter affrontare l’ultimo tratto della propria esistenza con dignità e secondo la propria coscienza.

Mi interessa piuttosto una domanda: quanti altri cittadini, nelle stesse condizioni, hanno davvero la possibilità di esercitare la medesima libertà?

Perché il punto non è Augias.

Il punto è che cosa succede a chi Augias non è.

Non ha notorietà, non dispone di risorse economiche, non conosce professionisti ai quali rivolgersi, non ha la possibilità di farsi ascoltare.

Magari non sa nemmeno a chi chiedere aiuto.

Per lui una libertà che sulla carta dovrebbe essere riconosciuta a tutti può trasformarsi in un percorso a ostacoli, quando non in una porta chiusa.

Ma c’è un altro aspetto della vicenda che merita attenzione.

Davanti ad una morte che, volenti o nolenti, ha assunto una dimensione pubblica così rilevante, non mi risulta che siano state avanzate richieste di un accertamento indipendente sulle modalità del fine vita di Augias.

Non per mettere sotto accusa qualcuno, né per mancare di rispetto alla memoria del giornalista.

Semplicemente per chiarire ogni dubbio e, se necessario, escludere qualsiasi responsabilità di terzi.

Le dichiarazioni della figlia hanno parlato di interruzione delle terapie e di cure palliative.

Sono informazioni importanti, che vanno rispettate.

Ma proprio perché si è discusso pubblicamente della sua morte come di una scelta di eutanasia, sarebbe stato opportuno distinguere con assoluta chiarezza i fatti dalle interpretazioni.

Non si tratta di sospettare qualcosa, ma di non avere paura di verificare.

Il rispetto per una persona scomparsa non può trasformarsi in una zona franca nella quale le domande diventano sconvenienti.

E qui emerge a mio avviso una seconda contraddizione: siamo prontissimi a discutere del diritto di morire, ma assai meno disponibili a discutere delle condizioni concrete nelle quali quel diritto, o le libertà già riconosciute dalla legge, possono o meno essere esercitate.

Non è difficile trovare altri esempi.

Nella sanità chi può pagare salta le liste d’attesa; nella giustizia chi dispone di mezzi economici può difendere meglio le proprie ragioni; nell’istruzione le opportunità dei figli dipendono ancora troppo spesso dalle condizioni culturali ed economiche delle famiglie.

Sono differenze che conosciamo tutti, ma che abbiamo finito per considerare quasi normali.

Ma una società liberale dovrebbe preoccuparsi proprio di questo.

Essere liberali non significa sostenere che ciascuno debba arrangiarsi, che il mercato risolva ogni problema, o che chi ha più mezzi abbia semplicemente meritato di avere più possibilità.

Significa, al contrario, riconoscere la centralità della persona e delle sue libertà, pretendendo che siano effettivamente esercitabili e non soltanto scritte nei codici.

Lo Stato non deve decidere al posto del cittadino come vivere, quali convinzioni avere o quali scelte compiere.

Deve però garantire che quelle scelte siano possibili, senza che il conto in Banca, il cognome o la rete di conoscenze diventino condizioni determinanti.

Naturalmente, nel caso del fine vita, questo comporta anche un’altra responsabilità: assicurare cure palliative, assistenza e sostegno a chi soffre.

La libertà di scegliere non deve mai diventare una scorciatoia per risparmiare sull’assistenza, o una risposta alla solitudine e all’abbandono.

Una scelta è davvero libera quando esistono alternative concrete.

C’è poi un aspetto che mi sembra particolarmente grave: questa disuguaglianza viene spesso taciuta, oppure liquidata come un fatto normale.

Ci indigniamo quando scopriamo che un personaggio famoso ha avuto accesso a qualcosa che altri non possono ottenere, ma raramente ci chiediamo perché il sistema consenta queste differenze.

Preferiamo discutere del singolo caso, magari giudicando la persona coinvolta, anziché guardare il problema che quel caso porta alla luce.

La vicenda di Augias dovrebbe servire proprio a questo: non a stabilire se abbia avuto più o meno privilegi, ma a domandarci perché un cittadino sconosciuto, nella medesima situazione, possa non disporre delle stesse possibilità.

Perché i diritti non possono essere una specie di tessera riservata a chi ha gli strumenti per procurarsela.

La vera uguaglianza non consiste nel dire che siamo tutti uguali.

Consiste nel fare in modo che nessuno debba essere più ricco, più famoso o più introdotto degli altri per poter esercitare una libertà che dovrebbe appartenere a tutti.

E consiste anche nel non avere paura della verità, qualunque essa sia

Altrimenti possiamo continuare a riempirci la bocca di Costituzione, diritti e pari opportunità.

Ma, alla fine, scopriremo che anche la libertà, come tante altre cose in Italia, ha un prezzo.

E non tutti possono permetterselo.

Umberto Baldo