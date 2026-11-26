L’alluminio supera i 3.010 dollari a tonnellata al London Metal Exchange, oltre 400 dollari in più rispetto alle previsioni formulate dagli analisti appena un anno fa. A spingere le quotazioni sono l’aumento dei costi energetici, le tensioni internazionali, i dazi commerciali e le difficoltà negli approvvigionamenti. Una situazione che rischia di avere pesanti ripercussioni sull’industria italiana ed europea.

A lanciare l’allarme è Francesco Cortese, imprenditore veneto del settore dell’alluminio con le aziende Forgialluminio e Metalba Aluminium, che richiama l’attenzione sulla necessità di garantire al continente una maggiore autonomia produttiva.

In Italia, secondo i dati diffusi dall’imprenditore, il prezzo dell’elettricità all’ingrosso ha raggiunto in ottobre i 244 euro al megawattora, mentre quello del gas si è attestato a 93,56 centesimi di euro allo standard metro cubo. A pesare è anche la crisi dello Stretto di Hormuz, dove, a nove mesi dall’inizio dell’emergenza, la situazione non è ancora tornata alla normalità, con un forte ridimensionamento della produzione nell’area del Golfo.

«Non è una fiammata, è un cambio d’epoca, e molto repentino», osserva Cortese. «L’alluminio non è più una commodity da comprare dove costa meno: è un metallo geopolitico. Oggi il prezzo lo fanno i dazi, le rotte marittime, la CO₂ e il rottame».

Secondo l’imprenditore, anche con il ripristino della piena operatività dello Stretto di Hormuz, la regolarità delle forniture difficilmente potrà essere recuperata prima della seconda metà del 2027.

L’alluminio diventa strategico anche per la difesa

L’Italia, primo produttore europeo di alluminio riciclato e secondo Paese trasformatore dopo la Germania, occupa una posizione di primo piano in un settore destinato ad assumere un’importanza crescente anche sul fronte della sicurezza.

Il piano ReArm Europe, che punta a mobilitare fino a 800 miliardi di euro, e l’impegno assunto in sede Nato a destinare alla difesa e alla sicurezza il 5% del Pil entro il 2035 accrescono infatti la rilevanza strategica delle leghe ad alta resistenza, utilizzate nell’industria aeronautica, aerospaziale e militare.

«Un Paese che dipende dall’estero per le leghe dei propri aerei ha un’autonomia in prestito», sottolinea Cortese. «L’alluminio made in Italy è un interesse nazionale quanto la cantieristica o l’elettronica».

Le tre richieste all’Unione europea

Per rafforzare la competitività dell’industria continentale, Cortese individua tre direttrici di intervento. La prima riguarda l’estensione ai prodotti finiti del CBAM, il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere, entrato nella fase definitiva a gennaio 2026. Il rischio, diversamente, è quello di favorire l’importazione di componenti già lavorati, penalizzando le imprese europee della trasformazione.

La seconda riguarda la tutela del rottame di alluminio. Nel 2025 l’Unione europea ne ha esportato la quantità record di 1,27 milioni di tonnellate, impoverendo una risorsa fondamentale per la produzione continentale.

«È l’unica vera miniera che l’Europa possiede, e l’unica materia prima che non passa da uno stretto», evidenzia l’imprenditore, chiedendo di accelerare l’introduzione di misure per fermarne l’esportazione, sia sotto forma di semilavorato sia come rifiuto, a seconda del rispetto dei requisiti End-of-Waste.

La terza proposta riguarda gli investimenti europei nella difesa, che dovrebbero privilegiare le filiere produttive continentali. «Altrimenti finanzieremo la nostra sicurezza con la filiera di qualcun altro», avverte Cortese.

A questo scenario si aggiungono i dazi statunitensi del 50%, che rischiano di dirottare verso il mercato europeo parte delle forniture destinate agli Stati Uniti. Da qui la richiesta di strumenti di monitoraggio tempestivi per tutelare i produttori senza compromettere l’apertura del mercato.

Energia e burocrazia, le criticità italiane

Sul piano nazionale, l’imprenditore veneto chiede interventi strutturali per contenere i costi energetici e accelerare le procedure autorizzative per le aziende che investono nel riciclo e nell’efficienza produttiva.

«In una fonderia l’energia è la prima materia prima», spiega Cortese, sottolineando la necessità di rendere pluriennali le misure di sostegno alle imprese energivore. «Un forno si ammortizza in quindici anni, non in un trimestre».

L’Italia, secondo l’imprenditore, possiede le competenze industriali per assumere un ruolo guida nella costruzione di una filiera europea dell’alluminio, riducendo la dipendenza dai fornitori extraeuropei.

«Le decisioni dei prossimi dodici mesi diranno dove si produrrà l’alluminio del 2035», conclude Cortese.