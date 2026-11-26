Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 6 di oggi, giovedì 26 novembre, lungo via Nazionale a Canaro, in provincia di Rovigo. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono stati un’autovettura e un furgone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Rovigo e il personale sanitario del Suem 118 con due ambulanze. I sanitari hanno preso in carico le tre persone coinvolte, mentre i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente.

Disagi alla circolazione durante le operazioni di soccorso, con la chiusura temporanea di una corsia e il traffico regolato a senso unico alternato.

Presenti anche i carabinieri, ai quali sono stati affidati i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse dopo circa un’ora. Non sono state diffuse informazioni sulla gravità delle condizioni dei feriti.