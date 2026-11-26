Un violento incendio è divampato all’alba di oggi, giovedì 26 novembre, nell’area industriale di Piove di Sacco, in provincia di Padova. Il rogo ha interessato la ditta Bertani Legni, al civico 92 di via Alessio Valerio, distruggendo completamente un capannone in PVC e parte del legname depositato al suo interno. Nessuna persona è rimasta ferita.

L’allarme è scattato poco prima delle 6 del mattino. Sul posto sono confluite diverse squadre dei Vigili del fuoco, affiancate dai carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco. È stato attivato precauzionalmente anche il Suem 118, senza che si rendesse necessario alcun intervento sanitario.

Secondo i primi accertamenti effettuati dai pompieri, all’origine dell’incendio potrebbe esserci un fenomeno di autocombustione di alcuni sacchi di pellet. Fin dalle prime verifiche è stata esclusa l’ipotesi di un’origine dolosa delle fiamme.

Pesante il bilancio dei danni materiali, provvisoriamente quantificati tra i 50 e i 70mila euro. Una valutazione più precisa sarà possibile soltanto dopo un inventario del materiale andato distrutto.

L’incendio, visibile a distanza, ha richiamato l’attenzione di decine di residenti, scesi in strada per comprendere quanto stesse accadendo e verificare che non vi fossero persone coinvolte.

La viabilità nella zona è stata temporaneamente interdetta per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. La situazione è tornata alla normalità dopo le 8 del mattino.