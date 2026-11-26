Due incidenti stradali nel giro di un’ora, tre automobilisti coinvolti e due patenti ritirate. È il bilancio degli interventi effettuati nella serata di lunedì 23 novembre dai Carabinieri della Compagnia di Thiene, che hanno denunciato due conducenti per guida in stato di ebbrezza a Breganze e Lugo di Vicenza.

Il primo incidente si è verificato intorno alle 22 in via Monsignor Zannoni, a Breganze. Una donna di 72 anni, residente a Carrè, ha perso il controllo della propria automobile, finendo all’interno di un terreno privato dopo averne danneggiato la recinzione.

La conducente è rimasta illesa, ma gli accertamenti effettuati dai Carabinieri della locale Stazione hanno evidenziato un tasso alcolemico di 1,40 grammi per litro, quasi tre volte il limite consentito dalla legge.

Circa un’ora più tardi, in via Europa a Lugo di Vicenza, un 26enne del posto, al volante di una Opel Corsa, ha invaso parzialmente la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un’Alfa Romeo Giulietta guidata da un ragazzo di 19 anni.

Fortunatamente nessuno dei due automobilisti ha riportato lesioni. I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Thiene hanno sottoposto entrambi i conducenti all’alcoltest, risultato positivo soltanto per il 26enne, con un valore di 1,07 grammi per litro.

Le dinamiche dei due incidenti sono ancora in fase di accertamento.

Per la 72enne e il 26enne sono scattati la denuncia all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, l’immediato ritiro della patente e il fermo amministrativo dei rispettivi veicoli.

Per entrambi gli indagati vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.