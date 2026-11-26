Si è presentata al Pronto Soccorso dell’ospedale civile di Arzignano accusando forti dolori addominali, ma durante la visita i medici hanno scoperto che nascondeva sotto gli abiti un pugnale. Protagonista della vicenda una donna di origine indiana, denunciata dai Carabinieri per porto abusivo di coltello.

La scoperta è avvenuta durante i primi controlli sanitari, effettuati in vista di ulteriori accertamenti specialistici. Il personale medico ha notato che la paziente portava con sé un Kirpan, un pugnale a lama ricurva che rappresenta uno dei simboli religiosi della tradizione Sikh.

Considerata la presenza dell’arma all’interno di una struttura ospedaliera, i responsabili del Pronto Soccorso hanno contattato il 112, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Trissino, che hanno identificato la donna e proceduto al sequestro del pugnale, garantendo comunque alla paziente la possibilità di completare tutti gli accertamenti sanitari necessari.

Soltanto al termine delle visite mediche la donna è stata accompagnata in caserma, dove è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per porto abusivo di coltello.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini e l’eventuale responsabilità penale della donna potrà essere definitivamente accertata soltanto con una sentenza irrevocabile di condanna.