Una violenta aggressione al volto, il ricovero in ospedale e un intervento chirurgico. Dietro quello che inizialmente sembrava un singolo episodio di violenza si nasconderebbe una lunga storia di maltrattamenti. A Vicenza, un 29enne di origine nigeriana è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di maltrattamenti, lesioni e rapina ai danni della donna con cui conviveva.

La vicenda è emersa nella serata del 15 novembre, quando la donna è stata soccorsa in strada dagli agenti delle Volanti della Questura di Vicenza e successivamente accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Bortolo. Presentava evidenti traumi all’occhio destro, di gravità tale da rendere necessario il ricovero e un successivo intervento chirurgico. La vittima aveva riferito di essere stata aggredita da un conoscente.

I primi accertamenti hanno consentito agli agenti di identificare rapidamente il presunto responsabile, un uomo già gravato da diversi precedenti penali e di polizia.

Le successive indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza, hanno fatto emergere, anche attraverso le dichiarazioni della donna, descritta come estremamente fragile, un quadro di violenze ben più ampio e preoccupante.

Tra gli episodi ricostruiti dagli investigatori figura anche una presunta rapina avvenuta alcuni mesi prima, quando l’uomo avrebbe sottratto la borsa alla convivente, rinchiudendola con violenza all’interno di un’automobile.

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti del 29enne. L’uomo è stato rintracciato nella serata di lunedì 23 novembre dagli agenti della Squadra Mobile e condotto nella casa circondariale di Vicenza.

Nella giornata di giovedì 26 novembre, a seguito dell’udienza di convalida, è stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato è da considerarsi innocente fino a un’eventuale condanna definitiva.