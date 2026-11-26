Ha tentato di raggirare un’anziana spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine, ma ad attenderlo davanti all’abitazione della donna ha trovato gli agenti della Squadra Mobile. È accaduto nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre a Vicenza, nella zona di corso Palladio, dove la Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 26 anni, di origini campane, con l’accusa di tentata truffa in concorso.

Tutto è iniziato con una telefonata ricevuta dall’anziana. Dall’altra parte della cornetta, un sedicente finanziere le ha raccontato che era stato commesso un furto in una gioielleria e che, durante il sopralluogo, era stato ritrovato un documento di identità della donna.

Con questo pretesto, l’interlocutore le ha annunciato l’imminente arrivo di un collega, incaricato di verificare che i preziosi custoditi nell’abitazione non fossero quelli sottratti alla gioielleria.

L’anziana, però, non è caduta nella trappola. Insospettita dalla telefonata, ha immediatamente contattato il 113, raccontando quanto stava accadendo. Una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Vicenza ha quindi raggiunto la zona, appostandosi nei pressi dell’abitazione in attesa dell’arrivo del presunto complice.

Poco dopo, come annunciato dal falso finanziere, qualcuno ha suonato al citofono. La donna ha avvertito la sala operativa e gli agenti sono entrati in azione, sorprendendo il 26enne davanti all’ingresso dell’abitazione, ancora con il telefono in mano.

Per il giovane sono scattate le manette con l’accusa di tentata truffa in concorso. Il 26enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima.

Determinante per il buon esito dell’operazione è stata la prontezza dell’anziana, che ha riconosciuto il possibile raggiro e ha immediatamente chiesto aiuto alla Polizia.

Come precisato dalla Questura, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, l’eventuale responsabilità penale dell’arrestato dovrà essere accertata con una sentenza definitiva di condanna o provvedimenti analoghi.