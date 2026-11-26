Una controversia economica legata alla compravendita di mezzi pesanti è degenerata in una colluttazione all’interno di un locale pubblico di Schio. A conclusione degli accertamenti, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Schio hanno denunciato due cittadini nigeriani di 56 e 65 anni, entrambi residenti in provincia di Verona.

I due devono rispondere, in concorso tra loro, delle ipotesi di reato di lesioni personali ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

L’episodio risale al pomeriggio di alcuni giorni fa, quando una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta presso un esercizio pubblico scledense in seguito alla segnalazione di un’accesa lite tra alcuni avventori.

Secondo quanto ricostruito dai militari, all’origine del diverbio ci sarebbe stata una questione di natura economica riguardante la compravendita di automezzi pesanti. La discussione sarebbe presto passata dalle parole alle mani, sfociando in una colluttazione durante la quale uno dei partecipanti ha riportato lievi ferite.

I Carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno riportato la calma all’interno del locale e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare le responsabilità.

Nella tarda serata dello stesso giorno, al termine dell’attività investigativa, i due cittadini nigeriani sono stati denunciati a piede libero all’Autorità giudiziaria.

Per entrambi gli indagati vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.