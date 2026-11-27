Umberto Baldo

Mi scuseranno i lettori se torno ancora una volta sull’argomento delle pensioni e dei pensionati.

Non vorrei che qualcuno pensasse a una mia personale monomania, o che abbia deciso di fare dei pensionati l’unica ragione della mia attività di scribacchino.

Non è così.

Ma c’è un motivo se torno periodicamente su questo tema.

È solo in questi giorni, quando si discute della rivalutazione delle pensioni per l’anno successivo, che emerge con particolare chiarezza quale considerazione la politica riservi alla parte più anziana della popolazione.

È un appuntamento che si ripete ogni anno e che, puntualmente, racconta la stessa storia: l’inflazione colpisce tutti, ma quando arriva il momento di restituire ai pensionati il potere d’acquisto perduto, improvvisamente compaiono fasce, percentuali, eccezioni e complicati meccanismi di calcolo.

E scusatemi il “francesismo” per i politici che ci governano il “culo” dei pensionati diventa il bersaglio preferito.

Insomma, quello che dovrebbe essere il recupero di un diritto diventa quasi una concessione del Governo di turno, alla stregua di quello che facevano una volta i Sovrani assoluti.

E qui bisogna essere chiari sino allo sfinimento: la pensione non è un regalo dello Stato, né una mancia che il ministro dell’Economia può distribuire secondo le disponibilità del momento.

È il risultato di una vita di lavoro e di contributi versati.

Ma evidentemente, nella Repubblica italiana, esistono contribuenti di serie A e contribuenti di serie B.

E i pensionati, quando c’è da recuperare il potere d’acquisto, finiscono spesso nella seconda categoria. Ma in realtà penso che siamo ormai alla serie C.

La politica, naturalmente, non perde occasione per dichiarare la propria attenzione verso gli anziani.

Li celebra nelle ricorrenze, ne riconosce il ruolo sociale, ne esalta i sacrifici e promette di proteggerli.

Poi arriva la legge di Bilancio e cambia la musica.

Destra, sinistra, centro: quando bisogna trovare risorse, le pensioni diventano un comodo bancomat.

Si interviene sulla perequazione, si modificano le fasce, si riduce la rivalutazione.

E tutto viene presentato con un linguaggio burocratico che sembra studiato apposta per nascondere la sostanza delle operazioni.

Perché chiamare le cose con il loro nome sarebbe troppo semplice: si sottrae ai pensionati una parte di quello che servirebbe a conservare il valore reale dell’assegno.

E hai voglia a cercare di indorare la pillola quando la castagne al supermercato costano 9 euro al chilo (le castagne non il caviale beluga!).

E naturalmente non si tratta mai di un “taglio”, ma di un “intervento” sulla spesa previdenziale.

La fantasia del lessico politico è davvero inesauribile quando si tratta di rendere presentabili le penalizzazioni.

Ma se la Politica ha le sue responsabilità, c’è un’altra domanda che continuo a pormi e che riguarda chi dovrebbe rappresentare e difendere i pensionati.

Dove sono i Sindacati?

Qualche giorno fa, in un mio editoriale, (https://www.tviweb.it/pensionati-sindacati-cercasi-ma-a-cosa-servono-milioni-di-iscritti/) ho raccontato che una proposta di legge di iniziativa popolare per la rivalutazione integrale delle pensioni ha raccolto oltre 50.000 firme in appena sei giorni.

Un risultato importante, ottenuto grazie all’iniziativa di un comitato di cittadini, con il coinvolgimento di alcuni sindacati e movimenti di categoria.

E mi sono chiesto perché le grandi organizzazioni dei pensionati, SPI-CGIL, FNP-CISL e UIL Pensionati, con milioni di iscritti ed una presenza capillare sul territorio, non abbiano assunto direttamente la guida di una mobilitazione nazionale di queste dimensioni.

Non sostengo che non facciano nulla. Le loro strutture offrono servizi importanti, assistenza previdenziale e fiscale, tutela individuale.

Ma qui stiamo parlando di un’altra cosa: della capacità di difendere gli interessi collettivi di milioni di persone.

E allora vorrei aggiungere un elemento che meriterebbe qualche riflessione.

Quanto costa ai pensionati mantenere queste organizzazioni?

Ogni pensionato iscritto versa mensilmente una quota associativa trattenuta direttamente dall’INPS.

lI contributo, secondo le fasce previste dalle convenzioni, varia dallo 0,50 allo 0,35% della pensione lorda.

Non voglio mettermi a fare il ragioniere, né pretendere di ricostruire fino all’ultimo centesimo i bilanci delle tre Confederazioni.

Ma qualche conto della serva siamo ancora capaci di farlo tutti.

Quando si parla di milioni di iscritti dichiarati dalle stesse organizzazioni, anche una piccola trattenuta individuale produce un flusso di entrate considerevole, regolare e automatico.

Una macchina organizzativa che può contare su milioni di adesioni e su risorse che arrivano puntualmente ogni mese.

E qui la domanda diventa inevitabile: i pensionati sono iscritti ai sindacati per essere rappresentati, oppure sono i sindacati ad avere bisogno dei pensionati per mantenere strutture ed apparati?

Perché il rapporto fra chi paga e chi incassa dovrebbe funzionare anche nel mondo sindacale.

Un pensionato non può scioperare. Non può bloccare una fabbrica, fermare una banca o paralizzare un ufficio pubblico. Ma non per questo è condannato all’impotenza.

Può firmare, protestare, manifestare e votare.

E soprattutto può decidere se continuare a finanziare un’organizzazione nella quale non riconosce più una capacità effettiva di rappresentanza.

La delega sindacale non è un matrimonio indissolubile. Non è un’imposta e neppure un tributo dovuto per legge.

È una scelta volontaria.

E forse le grandi organizzazioni dei pensionati dovrebbero cominciare a considerare i propri iscritti non soltanto come una forza numerica da esibire nei congressi, ma come persone che hanno diritto di chiedersi quale ritorno ottengano dalla propria adesione.

Non vorrei che, alla fine, si scoprisse che l’unica rivalutazione garantita ogni anno è quella delle entrate dei sindacati, mentre per le pensioni bisogna sempre fare i conti con la generosità della politica.

E allora vorrei lanciare una provocazione ai segretari generali di CGIL, CISL e UIL.

Se i pensionati, per recuperare almeno una piccola parte del potere d’acquisto sottratto dalle mancate rivalutazioni, decidessero di recuperarla proprio risparmiando sulla quota associativa versata al sindacato?

In fondo, se il sindacato non riesce a recuperare per loro qualche punto di rivalutazione, potrebbero sempre provare a recuperarlo da soli, cominciando dalla trattenuta che ogni mese finisce nelle casse delle organizzazioni che dovrebbero rappresentarli.

Ci riflettano, i Segretari delle Confederazioni.

Perché anche la pazienza degli iscritti, come le pensioni, non è indicizzata all’infinito.

Umberto Baldo