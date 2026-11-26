Oltre 1,8 milioni di euro di contributi regionali per ammodernare gli impianti sportivi della provincia di Vicenza, migliorare la sicurezza delle strutture e sostenere le realtà sportive locali. A commentare lo stanziamento della Regione Veneto è la consigliera regionale della Lega – Liga Veneta Alessia Bevilacqua.

Complessivamente sono 32 gli interventi ammessi a finanziamento, per un contributo di 1.813.427,90 euro, a fronte di una spesa ammissibile di 4.362.323,96 euro. Le risorse coinvolgono amministrazioni comunali, associazioni sportive, società dilettantistiche e parrocchie.

«È un risultato importante per il territorio vicentino perché permette di dare risposte concrete a tante comunità che chiedono strutture sportive più moderne, sicure e funzionali – sottolinea Alessia Bevilacqua –. Lo sport non è soltanto attività fisica, ma educazione, inclusione, aggregazione e crescita sociale. Investire negli impianti significa sostenere le società sportive, i volontari, le famiglie e soprattutto i tanti giovani che ogni giorno frequentano queste strutture».

Quattro contributi da 100.000 euro

I finanziamenti più consistenti riguardano Sovizzo, Cornedo Vicentino, Trissino e Vicenza, destinatari di 100.000 euro ciascuno.

A Sovizzo saranno realizzate le coperture dei campi da calcetto del centro sportivo comunale, nell’ambito di un progetto da 468.600 euro. A Cornedo Vicentino l’intervento riguarderà il rifacimento degli spogliatoi del Paladegasperi, per una spesa di 426.800 euro.

A Trissino sono previste nuove tribune e servizi igienici presso il campo da calcio di via Palladio, per 330.000 euro, mentre a Vicenza sarà riqualificata la palestra della scuola media G.G. Trissino, con lavori alla copertura e agli spogliatoi per oltre 310.000 euro.

Tra gli altri finanziamenti più rilevanti figurano quelli destinati a Sandrigo (90.271 euro), Schio (82.397 euro), Montecchio Maggiore (80.850 euro), Monte di Malo (75.860 euro), Bassano del Grappa (73.150 euro), Castegnero Nanto (71.428 euro), Altavilla Vicentina (67.976 euro), Tezze sul Brenta (67.118 euro) e Arzignano (62.700 euro).

Ad Arzignano, in particolare, il contributo regionale coprirà la metà dell’investimento previsto per la riqualificazione energetica della palestra di roccia, attraverso la sostituzione dei serramenti e del cupolino di copertura.

Risorse anche per associazioni sportive e parrocchie

Bevilacqua evidenzia come i finanziamenti non siano rivolti esclusivamente alle amministrazioni comunali, ma anche alle realtà associative e parrocchiali che garantiscono la diffusione dello sport sul territorio.

«È importante sottolineare anche il sostegno riconosciuto alle associazioni sportive e alle parrocchie, che rappresentano un presidio fondamentale per tante comunità. Spesso sono proprio queste realtà, grazie all’impegno di dirigenti e volontari, a garantire ai ragazzi la possibilità di praticare sport vicino a casa».

Gli interventi spaziano dalla manutenzione degli stadi e dei palazzetti alla riqualificazione dei campi da calcio e da tennis, passando per il rinnovo degli spogliatoi, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione di impianti di illuminazione a basso consumo energetico.

Il Vicentino si colloca al terzo posto in Veneto per risorse ottenute, dopo le province di Padova e Treviso, nell’ambito di uno stanziamento regionale complessivo di oltre 12 milioni di euro per 207 interventi.

«Continuiamo a credere in uno sport diffuso, accessibile e radicato nei territori – conclude Bevilacqua –. Questi oltre 1,8 milioni di euro rappresentano un investimento concreto per il Vicentino e per il futuro delle nostre comunità».

Tutti i 32 interventi finanziati nel Vicentino, Comune per Comune, con opere e importi