Si è ufficialmente insediato nella serata di ieri il nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) di Chiampo per l’anno scolastico 2026/2027. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare del Municipio, alla presenza di numerosi giovani, familiari e rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

La proclamazione degli eletti e la consegna della fascia tricolore al giovane sindaco Lorenzo Vaianella hanno rappresentato i momenti più significativi della serata, segnando l’inizio di una nuova esperienza di partecipazione alla vita pubblica cittadina.

Il sindaco di Chiampo ha accolto i nuovi componenti del Consiglio con un messaggio di incoraggiamento, invitandoli a vivere questa opportunità con entusiasmo e senso di responsabilità.

«Ringrazio tutti voi per essere qui e per aver scelto di impegnarvi nella vita della nostra comunità. Questa è la casa di tutti i cittadini e sarà sempre aperta ad ascoltare le vostre idee, le vostre proposte e le vostre istanze. Vi invito a vivere questa esperienza con entusiasmo e responsabilità, perché voi siete il domani della nostra comunità».

Nel corso della cerimonia, il vicesindaco ha inoltre consegnato ai giovani amministratori una copia della Costituzione italiana, richiamando i valori della democrazia e della partecipazione civica.

«Vi lasciamo la Costituzione come guida del vostro percorso e vi ringraziamo per l’impegno che avete deciso di assumervi a favore della comunità».

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, previsto dall’articolo 21 dello Statuto comunale e disciplinato dal regolamento approvato nel 2021, offre agli studenti la possibilità di conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni, confrontarsi con gli amministratori e presentare idee e proposte per migliorare la città.

Un’esperienza concreta di educazione civica, attraverso la quale sviluppare senso di responsabilità, capacità di ascolto e spirito di collaborazione, contribuendo attivamente alla crescita del territorio.

Con l’insediamento del nuovo Consiglio, l’Amministrazione comunale di Chiampo rinnova il proprio impegno nella valorizzazione delle nuove generazioni, offrendo loro uno spazio di confronto e partecipazione nel quale diventare protagoniste della vita cittadina.