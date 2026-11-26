Non si ferma all’alt dei Carabinieri, attraversa un incrocio con il semaforo rosso, rischia di provocare un incidente e tenta infine di scappare a piedi. È accaduto nella notte tra il 24 e il 25 novembre a Padova, nel quartiere Arcella. A finire in manette è stato un 40enne albanese, domiciliato a Noventa Padovana e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, anche specifici.

I militari del Radiomobile della Compagnia di Padova, coordinati dal tenente Luca Capogna, avevano notato un’utilitaria con quattro persone a bordo ferma al semaforo tra via Machiavelli e via Tiziano Aspetti. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha accelerato, attraversando l’incrocio con il rosso.

È scattato un pericoloso inseguimento, reso ancora più rischioso dalla pioggia e dall’asfalto bagnato. Durante la fuga l’automobilista ha commesso numerose infrazioni, rischiando anche di scontrarsi con un altro veicolo.

Dopo aver raggiunto la zona del cavalcavia Borgomagno, il conducente è arrivato in piazza De Gasperi, dove ha abbandonato l’auto insieme al passeggero che sedeva al suo fianco. Entrambi hanno tentato di dileguarsi a piedi e, una volta raggiunti dai Carabinieri, hanno opposto una violenta resistenza.

Il 40enne albanese è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Su disposizione della Procura di Padova è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che la sua patente era stata sospesa a tempo indeterminato lo scorso 11 novembre. A suo carico sono scattate anche le sanzioni per le numerose violazioni del Codice della strada.

Denunciati anche un tunisino e una donna

Il passeggero che aveva tentato la fuga a piedi, un tunisino di 40 anni senza fissa dimora e con precedenti per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Identificate anche le altre due occupanti dell’utilitaria, due donne di 30 e 41 anni, entrambe con precedenti per reati contro il patrimonio e legati alla droga. La più giovane, residente a Due Carrare, aveva nella borsa un coltello multiuso con una lama di otto centimetri. L’oggetto è stato sequestrato e la donna denunciata per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Era già stato arrestato dopo un altro inseguimento

Per il 40enne albanese non è la prima fuga dalle forze dell’ordine. Nel gennaio del 2025, mentre guidava un veicolo privo di assicurazione e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, aveva forzato un controllo della Polizia Stradale in via Vigonovese, sempre a Padova.

Quella fuga si era conclusa contro un guardrail a Noventa Padovana, con l’arresto dell’uomo per resistenza a pubblico ufficiale e la successiva applicazione dell’obbligo di firma.

Restano da chiarire le ragioni che lo hanno spinto, a distanza di quasi due anni, a tentare nuovamente di sottrarsi a un controllo delle forze dell’ordine.