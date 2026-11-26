Dalle Dolomiti all’Altopiano di Asiago, passando per il Monte Baldo e le Prealpi vicentine, le montagne del Veneto hanno cambiato volto nel giro di poche ore. Le abbondanti precipitazioni che hanno interessato la regione tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre hanno fatto crescere sensibilmente lo spessore del manto nevoso, con accumuli al suolo che in alcune località superano il mezzo metro (immagine da asiago.it, Campomulo).

Una notizia particolarmente attesa dagli operatori turistici, soprattutto in vista dell’imminente apertura della stagione sciistica e del lungo ponte dell’Immacolata, che quest’anno inizierà sabato 5 dicembre. Ma la neve ha provocato anche diversi problemi alla circolazione, con camion bloccati e Vigili del Fuoco impegnati dalla serata di mercoledì.

Quanta neve c’è sulle montagne vicentine

Particolarmente significativo l’innevamento sulle montagne della provincia di Vicenza. Secondo le rilevazioni di ARPAV e del Centro Valanghe di Arabba, il manto bianco raggiunge i 40 centimetri a Cima XII e sul Campomolon.

Tra i 25 e i 30 centimetri si registrano invece nei comprensori sciistici del Monte Verena, a Roana, delle Melette di Gallio e di Valmaron, sull’Altopiano dei Sette Comuni.

Nel Veronese, sul Monte Baldo, lo spessore della neve raggiunge i 35 centimetri.

Dolomiti, fino a 65 centimetri sopra Cortina

Gli accumuli maggiori si registrano nel Bellunese. A Ra Valles, sopra Cortina d’Ampezzo, il manto nevoso ha raggiunto i 65 centimetri, mentre a Col dei Baldi si arriva a mezzo metro.

Circa 35 centimetri sono presenti al Passo Falzarego e sul Monte Cherz, mentre se ne misurano 30 ad Arabba, sulle Pale di San Martino, a Cima Pradazzo e sul Monte Piana, nella zona di Misurina.

Il manto raggiunge i 20 centimetri a Comelico Superiore e oscilla tra i 10 e i 15 centimetri a Cortina d’Ampezzo e Falcade.

Camion bloccati e pompieri in azione

Il rovescio della medaglia riguarda la viabilità. Dalle 20 di mercoledì 25 novembre i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Belluno hanno effettuato una decina di interventi, concentrati soprattutto nelle zone del Cadore e dell’Ampezzano, per soccorrere automobilisti e recuperare mezzi pesanti rimasti bloccati sulle carreggiate innevate.

Disagi e rallentamenti sono stati segnalati anche lungo l’Alemagna, nella zona di Vodo di Cadore e alle porte di Cortina.

Impegnate le squadre di Cortina, Pieve di Cadore e San Vito di Cadore. Nel primo pomeriggio di giovedì risultavano ancora segnalate operazioni di recupero al Passo Mauria, con l’intervento dei volontari di Calalzo e di un’autogru proveniente da Belluno.

Veneto Strade ha attivato il piano neve, mobilitando mezzi spazzaneve e spargisale lungo la rete stradale montana.

Attenzione al pericolo valanghe

Le abbondanti precipitazioni impongono particolare prudenza anche agli escursionisti. Il bollettino nivologico di ARPAV, per la giornata del 26 novembre, indica un pericolo valanghe di grado 3 su 5, corrispondente a un rischio marcato, sia sulle Dolomiti sia sulle Prealpi.

Le criticità riguardano soprattutto gli accumuli di neve fresca al di sopra del limite del bosco.

La buona notizia: nel weekend arriva il sole

Il bollettino ARPAV emesso alle 13 di giovedì 26 novembre conferma un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche per il prossimo fine settimana.

Dopo le ultime possibili nevicate sparse del pomeriggio odierno, venerdì 27 novembre le precipitazioni saranno sostanzialmente assenti, salvo qualche debole fenomeno sulle Prealpi.

Sabato 28 e domenica 29 novembre l’arrivo dell’alta pressione garantirà giornate prevalentemente soleggiate, con ottima visibilità soprattutto in alta montagna e temperature ancora decisamente invernali.

Sabato, a 2.000 metri di quota, sono previste minime di -5 gradi, mentre a 3.000 metri sulle Dolomiti si potrà scendere fino a -11 gradi.

Parte la stagione dello sci

Le nevicate arrivano proprio alla vigilia dell’avvio della stagione invernale del Dolomiti Superski. Sabato 28 novembre è infatti prevista l’apertura dei primi impianti in diversi comprensori, tra cui Cortina d’Ampezzo, Civetta e Alpe Lusia-San Pellegrino.

Dal 4 dicembre è programmata l’apertura degli altri comprensori, tra cui Arabba-Marmolada.

Neve fresca, temperature rigide e sole nel fine settimana: condizioni promettenti per l’avvio della stagione turistica invernale sulle montagne venete.