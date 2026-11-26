Non ce l’ha fatta la neonata venuta alla luce prematuramente dopo il gravissimo incidente stradale avvenuto il 14 novembre a Lovadina di Spresiano, in provincia di Treviso. La madre, una ragazza di 22 anni all’ottavo mese di gravidanza, era stata sottoposta a un parto cesareo d’urgenza dopo che l’auto sulla quale viaggiava era stata speronata da un suv con a bordo tre presunti ladri, tuttora ricercati.

La notizia della morte della piccola, diffusa giovedì 26 novembre, ha gettato nello sconforto l’intera comunità.

Lo schianto era avvenuto in via Gasparotto Vecellio. Sulla Fiat Punto viaggiavano la giovane mamma, la sorella di 26 anni, i rispettivi compagni e una bambina di tre anni. Dopo l’impatto, i tre occupanti della Nissan Qashqai avevano abbandonato il veicolo e si erano dileguati attraverso i campi circostanti, senza prestare soccorso ai feriti.

Trasportata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, la 22enne era stata fatta partorire d’urgenza. La neonata, che pesava 2,7 chilogrammi, era stata affidata alle cure dei sanitari. Alcuni segnali di miglioramento avevano alimentato le speranze dei genitori, ma nonostante gli sforzi dei medici la piccola non è sopravvissuta.

La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, al momento a carico di ignoti. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale, impegnata a identificare i tre fuggitivi.

Il suv sul quale viaggiavano era stato noleggiato a Roma utilizzando documenti falsi. Nell’abitacolo erano stati rinvenuti alcuni attrezzi da scasso. La vettura è stata esaminata dalla Polizia Scientifica alla ricerca di tracce biologiche utili all’identificazione dei responsabili.

A esprimere il dolore dell’intera comunità è stato il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra.

«Ci avevamo sperato. Tutti. Dopo il terribile incidente avvenuto a Lovadina, in via Vecellio, il 14 novembre, tutti avevamo seguito con apprensione le notizie che arrivavano dall’ospedale. Prima la nascita prematura, con un cesareo d’urgenza, poi i giorni difficili, le cure, l’attesa. E infine quelle notizie che sembravano restituirci un po’ di speranza».

«Come sindaco, ma soprattutto come padre, faccio fatica anche solo a immaginare il dolore che stanno provando questa mamma e questo papà. A loro e a tutta la loro famiglia va il mio pensiero più sincero e l’abbraccio di tutta la nostra comunità».

Proseguono intanto le ricerche dei tre uomini, dei quali si sono perse le tracce dalla sera dell’incidente.