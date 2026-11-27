Centottanta persone identificate e un cittadino nigeriano denunciato e accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri. È il bilancio dell’ultima operazione straordinaria di controllo del territorio disposta dalla Questura di Vicenza, che ha interessato in particolare i Giardini Salvi e la zona della stazione degli autobus SVT.

L’attività, condotta dagli agenti della Polizia di Stato con il supporto del Nucleo Operativo Speciale (NOS) della Polizia Locale di Vicenza, ha avuto come obiettivo il contrasto allo spaccio di stupefacenti, all’immigrazione irregolare e ai fenomeni di illegalità e degrado urbano.

All’interno dei Giardini Salvi sono stati controllati dieci cittadini nigeriani. Tra questi, un uomo classe 1992, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia in materia di stupefacenti.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo non aveva rispettato l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, notificatogli lo scorso 29 agosto.

Accompagnato negli uffici della Questura, è stato identificato attraverso il rilevamento delle impronte digitali e successivamente denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

L’Ufficio Immigrazione ha quindi disposto il suo accompagnamento al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia, per le successive procedure previste dalla normativa sull’immigrazione.

L’operazione rientra nel più ampio programma di vigilanza delle aree cittadine maggiormente esposte a fenomeni di illegalità, attraverso la collaborazione tra Polizia di Stato e Polizia Locale.

I controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree verdi e agli spazi pubblici, per contrastare lo spaccio, verificare la regolarità della permanenza sul territorio nazionale e garantire la sicurezza e la piena fruibilità di queste zone da parte dei cittadini.