Una lezione sul campo per conoscere il funzionamento di uno dei più importanti impianti di depurazione industriale d’Europa e comprendere il ruolo del trattamento delle acque nello sviluppo sostenibile del distretto conciario. Nei giorni scorsi gli studenti del corso ITS Green Leather Manager hanno visitato la sede e l’impianto di depurazione di Acque del Chiampo ad Arzignano.

Ad accompagnare i giovani è stato il direttore dell’Area Depurazione, Umberto Rizzato, che ha illustrato le caratteristiche della struttura e le diverse fasi del trattamento dei reflui industriali, approfondendo il rapporto tra attività produttive, tutela ambientale e sostenibilità.

Gli studenti hanno potuto conoscere da vicino una realtà impiantistica di rilevanza europea, che si estende su una superficie di 155.000 metri quadrati e tratta ogni giorno 30.000 metri cubi di reflui industriali, provenienti da circa 130 aziende direttamente collegate. La capacità depurativa dell’impianto è pari a 1,6 milioni di abitanti equivalenti.

La visita ha rappresentato un’occasione per approfondire gli aspetti tecnologici e ambientali legati alla lavorazione della pelle, con particolare attenzione alla gestione delle acque e alla riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi.

Il corso biennale ITS Green Leather Manager, organizzato dalla Fondazione ITS Cosmo Academy, è un percorso di alta specializzazione post-diploma finalizzato alla formazione di tecnici esperti nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e processi sostenibili, destinati a operare nelle aziende della filiera della pelle.

Un percorso formativo che avvicina gli studenti alle realtà produttive e tecnologiche del territorio, preparando figure professionali chiamate a contribuire all’innovazione e alla sostenibilità del comparto conciario.