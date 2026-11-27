Umberto Baldo

Domenica prossima gli spagnoli saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento.

Un appuntamento che merita di essere seguito con attenzione anche da noi italiani.

Qualcuno potrebbe chiedersi: perché dovremmo interessarci tanto di un’elezione che riguarda un Paese distante da noi?

Non abbiamo già abbastanza problemi con la nostra politica domestica, senza andare a cercarne altri a Madrid?

Sarebbe un errore.

Non siamo più ai tempi in cui quello che succedeva al di là delle Alpi, o nella penisola iberica, poteva essere considerato una faccenda che riguardava soltanto gli “altri”.

Nell’Europa di oggi tutto è connesso, piaccia o non piaccia.

Le scelte politiche dei singoli Paesi condizionano gli equilibri dell’Unione, le politiche economiche, la gestione dell’immigrazione, la difesa comune, i rapporti internazionali, e persino la capacità dell’Europa di contare qualcosa nel mondo.

C’è poi un’altra ragione per seguire il voto spagnolo.

La Spagna apre una stagione elettorale particolarmente importante per l’Europa.

Nel 2027 saranno chiamati alle urne gli elettori di Francia, per le presidenziali, Italia, Polonia, Grecia, Finlandia, Estonia e Slovacchia, oltre ad altri Paesi europei.

Un susseguirsi di appuntamenti che potrebbe modificare sensibilmente gli equilibri politici del continente.

E la stessa Spagna tornerà al voto in primavera per diverse consultazioni regionali e amministrative.

Insomma, nei prossimi mesi gli elettori europei saranno chiamati a dare indicazioni che potrebbero modificare sensibilmente gli equilibri politici del continente.

Ma torniamo a Madrid.

Pedro Sánchez, leader del Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE), è stato negli ultimi anni uno dei principali protagonisti della sinistra europea.

È riuscito a governare attraverso una coalizione complessa, tenuta insieme anche dal sostegno di formazioni regionaliste e indipendentiste, con le quali non sempre è stato semplice trovare un’intesa.

Ma governare non significa soltanto riuscire a mettere insieme i numeri necessari per ottenere la fiducia.

Significa anche poter contare su una maggioranza capace di sostenere le decisioni del governo.

Ed è proprio qui che Sánchez ha incontrato le maggiori difficoltà.

La sua maggioranza si è progressivamente logorata, le tensioni con gli alleati sono aumentate, e le vicende giudiziarie che hanno coinvolto persone vicine al suo ambiente politico hanno alimentato le polemiche.

A questo si sono aggiunti il malcontento per il costo degli alloggi, l’immigrazione e le difficoltà quotidiane di una parte della popolazione.

Il Premier ha scelto di anticipare il giudizio degli elettori rispetto alla scadenza naturale della legislatura.

Una scommessa politica che potrebbe consentirgli di rilanciare la propria leadership, ma che presenta rischi evidenti.

I sondaggi della vigilia collocano infatti il Partito Popolare (PP), guidato da Alberto Núñez Feijóo, davanti ai socialisti.

Ma il dato politicamente più importante è un altro: il PP potrebbe non ottenere da solo la maggioranza assoluta dei 350 seggi del Congresso.

Ed ecco entrare in scena Vox.

Il partito guidato da Santiago Abascal rappresenta la destra nazionalista e radicale spagnola.

I sondaggi gli attribuiscono un consenso consistente, che potrebbe renderlo determinante per la formazione del prossimo governo.

Il problema per Feijóo è dunque abbastanza evidente: per governare potrebbe avere bisogno proprio di Vox.

Si aprirebbe così una questione che va ben oltre i confini spagnoli.

Il Partito Popolare Europeo, che a livello continentale rappresenta la principale famiglia politica del centrodestra moderato, dovrebbe fare i conti con un’alleanza di governo con una formazione collocata molto più a destra.

Non sarebbe però una novità assoluta nel panorama politico europeo.

Tanto per dire, la Lega di Salvini appartiene allo stesso gruppo parlamentare europeo di Vox, i “Patrioti per l’Europa”.

Ma in Spagna avrebbe un significato particolare: sarebbe il primo ingresso della destra radicale nel governo nazionale dalla fine della dittatura franchista e dal ritorno alla democrazia.

Un passaggio che potrebbe avere conseguenze anche sulla politica europea e sui rapporti internazionali di Madrid.

Ma sarebbe troppo facile attribuire tutte le difficoltà di Sánchez alla crescita della destra.

C’è un problema che riguarda direttamente la sinistra spagnola: la sua frammentazione.

Il PSOE non è più in grado di rappresentare da solo tutto il mondo progressista. Alla sua sinistra si muovono formazioni diverse, da Podemos a Sumar, fino alle altre componenti della sinistra radicale e territoriale.

Il problema è che queste forze, anziché rafforzarsi reciprocamente, spesso finiscono per contendersi lo stesso elettorato.

E non sempre riescono a trovare un accordo nemmeno quando hanno davanti un avversario comune.

È una contraddizione che conosciamo bene anche in Italia.

Il cosiddetto Campo Largo, con PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, presenta difficoltà analoghe: mettere insieme forze politiche diverse non significa automaticamente costruire un progetto di governo condiviso.

La somma aritmetica dei voti, del resto, non è necessariamente una somma politica.

C’è poi un aspetto che non trascurerei.

La campagna elettorale spagnola non si gioca soltanto sulle grandi contrapposizioni ideologiche.

Si gioca anche su questioni molto concrete: il prezzo delle abitazioni e degli affitti, il costo della vita, l’immigrazione, la sicurezza, i servizi pubblici e la credibilità della classe politica.

Sono problemi che attraversano trasversalmente gli schieramenti.

E forse è proprio qui che dovremmo cercare una delle chiavi di lettura del voto.

Gli elettori non giudicano i governi soltanto per quello che promettono, ma anche per quello che riescono a realizzare.

Non basta sventolare la bandiera della giustizia sociale, così come non basta proclamarsi difensori della sicurezza e dell’identità nazionale.

Prima o poi arriva il momento di fare i conti con la realtà.

E l’Italia che cosa c’entra?

C’entra parecchio.

Non perché quello che accadrà domenica in Spagna debba essere automaticamente interpretato come un’anticipazione di quello che succederà da noi.

Ogni Paese ha la propria storia, il proprio sistema elettorale e le proprie specificità.

Ma alcune questioni sono comuni.

La prima riguarda la difficoltà dei partiti tradizionali di costruire maggioranze sufficientemente solide e durature.

La seconda è la crescente polarizzazione, che rischia di trasformare ogni elezione in uno scontro fra due fronti contrapposti, nei quali l’obiettivo principale sembra diventare impedire all’avversario di governare.

La terza riguarda la crisi dei partiti di centro, liberali e moderati, che in molti Paesi europei faticano a trovare uno spazio autonomo, lasciando il confronto politico sempre più nelle mani delle ali estreme.

E qui, da liberale, mi permetto una considerazione.

Una democrazia non può vivere soltanto di contrapposizioni.

Ha bisogno di alternative politiche credibili, di programmi realizzabili e di una classe dirigente capace di assumersi responsabilità, anche quando questo significa scontentare qualche categoria o rinunciare a qualche promessa elettorale.

Perché vincere le elezioni è una cosa. Governare un Paese è un’altra.

Domenica sera guarderemo dunque ai risultati spagnoli con interesse.

Ma soprattutto cercheremo di capire se gli elettori stanno semplicemente cambiando maggioranza oppure se stanno segnalando una trasformazione più profonda della politica europea.

La risposta non riguarderà soltanto Sánchez, Feijóo e Abascal.

Riguarderà anche noi. E il 2027 potrebbe riservarci parecchie sorprese.

Umberto Baldo