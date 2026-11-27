Era precipitato in una vecchia vasca di raccolta dell’acqua, rimanendo intrappolato senza alcuna possibilità di risalire autonomamente. Un capriolo è stato salvato giovedì 26 novembre a Orgiano, nel Vicentino, grazie all’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lonigo.

L’animale si trovava sul fondo della struttura, profonda diversi metri, dalla quale non riusciva più a uscire.

Per recuperarlo, i pompieri sono scesi all’interno della vasca e, con la collaborazione di una guardia venatoria volontaria, sono riusciti a raggiungerlo e a riportarlo in superficie.

Fortunatamente, nonostante la caduta, il capriolo è risultato in buone condizioni di salute. Una volta concluse le verifiche, l’animale è stato liberato in sicurezza, tornando nel suo habitat naturale.

Un intervento a lieto fine, che ha permesso di restituire la libertà all’animale senza conseguenze per la sua salute.